Más de once millones a Yecla

Yecla se llenó ayer de «felicidad plena». Así lo aseguraron Alicia y Alejandra Villaescusa, dos hermanas que regentan la administración número 1 Virgen del Castillo, que repartió más de once millones de euros en el municipio gracias al Sorteo Extraordinario de El Niño.

Los Reyes Magos trajeron algo más que regalos a algunos yeclanos. El tercer premio de El Niño, correspondiente al número 23282 y dotado con 250.000 euros por serie, cayó integro en el municipio. «Lo he visto en directo y me he puesto a gritar, no me lo creía». Alicia y Alejandra explicaron que vendieron 45 series, lo que supone más de 11 millones de euros.

Ambas hermanas son las encargadas ahora de esta administración, pero antes lo fueron sus padres y anteriormente los padres de sus padres. Y así sucesivamente, puesto que se trata de una delegación familiar que lleva «más de 200 años repartiendo suerte», aseguraron. Precisamente, tal y como cuentan ellas, en esta administración centenaria de Yecla se repartió «el primer Gordo de la Región, allá por 1846». Ahora han vuelto a bendecir los bolsillos de los yeclanos pero con el tercer premio de la Lotería de El Niño y «la felicidad no puede ser más grande».

Además, el premio estuvo «súper repartido», ya que están abonadas a ese número durante todo el año y se vendió no solo en ventanilla, sino también «en pubs y restaurantes». Decenas de vecinos se acercaron a la administración, que se sitúa en la calle Alfarería, 8, en el centro de Yecla, para celebrar la fortuna. Los dueños del 23282 empiezan el año con una cuesta de enero menos empinada, ya que cada décimo está premiado con 25.000 euros.

Así, la Región fue la protagonista del tercer premio, pero ese no fue el único que visitó a los murcianos. Concretamente, el segundo, que corresponde al número18442, pasó por San Pedro del Pinatar y Beniaján.

Como no podía ser de otra manera, fue la administración de 'El Perolo' la encargada de traer la suerte a San Pedro con un boleto, premiado con 75.000 euros. Miguel Ángel Zapata, el gerente del punto de venta situado en la calle Gabriel Cañadas, explicó que el afortunado es un vecino de la zona.

Su famosa fórmula matemática no falló y también vendieron un número anterior y otro posterior al primer premio, valorado cada décimo en 1.200 euros. Este método ya les hizo repartir El Gordo, un segundo premio y dos quintos en la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre.

Zapata manifestó que desde ese día «se han triplicado las ventas» y «se han formado muchas colas» para compra décimos para El Niño.

Por otra parte, la administración de Beniaján que también vendió el 18442 es la situada en la Avenida Monteazahar, número 5. El establecimiento permaneció cerrado durante todo el día de ayer, por lo que no se conocen más detalles.

El sorteo se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila (con motivo del Año Jubilar Teresiano) mediante el sistema de bombos múltiples. Se repartieron 630 millones de euros en premios por casi toda España, a través de 40 series de 100.000 billetes cada una -200 euros el billete y 20 euros el décimo-, según Loterías y Apuestas del Estado.

Como es habitual, el Sorteo no estuvo exento de anécdotas y esta vez la protagonista fue una familia de la pequeña localidad alicantina de Benijófar, que ganó el segundo premio de El Niño tras llevarse un quinto en la Lotería de Navidad