Los Reyes Magos apuran el día para hacer sus compras

La ilusión y la magia se adueñan de los más pequeños estos días, pero también hace acto de presencia en los adultos, que con igual ilusión esperan a ver a los niños pelear con el envoltorio para descubrir ante sí ese regalo que pidieron una y otra vez en las cartas para sus Majestades de Oriente.

El tiempo apremia y los Reyes Magos no son siempre previsores, por lo que aún hay muchas compras por hacer y, precisamente, el sector del juguete es el que más trabajo tiene estos días, ya que en España los pajes suelen dejar compras para el último momento, por lo que aún hoy se podrán ver las jugueterías llenas hasta última hora, como ya ocurrió ayer cuando se formaron largas colas en los establecimientos.

Desde este sector señalan que las ventas han ido mejorando en los últimos años, «aunque no es porque la situación económica esté repuntando, puede que vaya un poco mejor, hay menos miedo, pero tampoco se están haciendo grandes desembolsos en regalos».

La campaña de juguetes de Navidad supone más del 65% de la facturación anual del sector, ya que en los cuatro días previos a Reyes se concentra el 12% de las ventas de todo el periodo navideño, explican desde El Corte Inglés de Murcia.

Durante las últimas semanas, las tiendas de juguetes se han preparado a fondo para que la campaña –su agosto– salga perfecta. Para ello se preocupan de que los pedidos lleguen a tiempo, de que se hagan los controles de calidad, del transporte y el almacenaje, y hasta del asesoramiento al cliente a la hora de elegir el juguete más adecuado según las características y la edad del niño.

La tele marca la tendencia

Según indicaron desde estos grandes almacenes, las series y dibujos animados que ven los más pequeños son los que marcan la tendencia de las ventas. «La Patrulla Canina, Shimer and Shine y las princesas Disney, junto con La Liga de la Justicia y Stars Wars para los niños algo mayores, son los protagonistas de esta campaña», explican.

Además, remarcan que «España es por excelencia un país de muñecas. Ya sea por tradición, una cuestión cultural o por la gran cantidad de fábricas que hay en el territorio nacional, es el país donde más muñecas se venden y del que más se exportan». Por eso no es de extrañar que las colecciones de Nenuco, Pin y Pon, Playmobil y superhéroes sean algunos de los juguetes más pedidos en las cartas a los Reyes Magos.

En la Región, aunque cada vez hay más costumbre de comprar a golpe de click, sigue siendo más habitual que los padres acudan con sus hijos a las tiendas físicas para que los pequeños vean los regalos que han incluido en su carta, ya sea por el componente emocional o por asegurarse de que no fallarán con el regalo.