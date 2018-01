Doce campanadas en el paritorio

Una niña de nombre Carmen María nacía ayer en el Hospital Santa Lucía cuando apenas pasaban 33 minutos de las doce campanadas que indicaban el cambio de calendario. La pequeña, que ha pesado 3.360 kg y ha medido 50 cm, se ha convertido no solo en la protagonista de su familia, que deseaba su llegada, sino de toda la Comunidad, ya que es la primera vida que llegó a la Región de Murcia en el recién estrenado 2018.

Su madre, de la que ha heredado el nombre, ingresó el día 31 a las diez de la mañana en el centro hospitalario de Cartagena y desde ese momento se inició el proceso de un largo parto. «Empezamos poco a poco, ya que entré porque había roto aguas pero no llevaba ningún centímetro dilatado», detalla Carmen María Cervantes. «Todo fue un poco lento y me bajaron a paritorio ya entre las 17.30 y las 18.00 horas, pero la niña no salió hasta pasadas las doce y media de la noche».

La joven y su pareja, Laureano García, esperaban el alumbramiento el día 28 de diciembre y comentan que no creían que se pudiera atrasar: «Pensábamos más bien que se podría adelantar, y al final ha pasado de que fuese a ser la más pequeña de clase a que sea la mayor». La madre, primeriza, confiesa que su plan para Nochevieja era «cenar un asado en nuestra casa, con mis suegros, los tíos de mi pareja y su primo, pero al final no me dio tiempo ni a tomarme las uvas».

Al otro lado del puerto de la Cadena, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Nassim-Hassi descansa tumbado junto a su madre en la cama. Él nació casi una hora más tarde de las campanadas, a las 00.50 horas, siendo el primero del Materno -Infantil del centro sanitario.

Su madre, Samira-El Mouttaqui, rompió aguas a las 11 de la mañana del día 31 en Fortuna. Rápidamente su marido y ella se dirigieron hasta Murcia para pasar 14 horas de parto.

«Pesó 2,865 kg y nació por parto natural», comenta Chitina Martínez, matrona y subdirectora del Hospital Materno Infantil de la Arrixaca. Su hermana, de siete años, no se separa de su nuevo hermanito, a quien, confiesa su padre, le esperaba con mucha ilusión.

Una planta más arriba está Manuel tumbado en la cama, el último niño de Murcia en nacer en 2017, que nació a las 17.20 de la tarde. Su madre, natural de Ceutí, dice que fue un parto muy rápido y que todo ha salido bien.

En el Hospital Los Arcos de San Javier el primero del 2018 nació a las 3.19 horas y se trata de un varón llamado Víctor que pesó 3,46 kg.



Los primeros de España

Una niña catalana llamada Raisa fue el primer bebé nacido en España en 2018. Su alumbramiento tuvo lugar cuando pasaban apenas unos segundos de la medianoche en el Hospital del Mar de Barcelona ypesó 2 kilos y 79 gramos.

Pocos segundos después de las campanadas, en Extremadura, llegaba al mundo el segundo bebé español del año, Dylan, que nació a las 00.01 horas en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) y pesó 3 kilos y 300 gramos. Los padres del pequeño viven en la localidad cacereña de La Pesga.

El tercero ha sido el madrileño Darek, de madre nicaragüense y padre español, que ha nacido 18 minutos después del cambio de año en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón y con un peso de 3 kilos y 680 gramos, según informó la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.