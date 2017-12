Pese a su catarro, se ve con fuerzas para 2019

Miguel Sánchez tenía ayer un importante catarro que le ha llevado a estar en cama en los últimos días. Por eso no fue al acto de Rajoy en Murcia. Por eso, al ser preguntado por si se ve a día de hoy como candidato de su partido en 2019, Sánchez tiró de ironía. «Hoy desde luego no me veo con fuerzas de nada». Luego, más en serio, afirmó que no se ha planteado por el momento esa posibilidad, aunque se ve a sí mismo «capacitado, con fuerza, ganas e ilusión». Por su estado de salud, Sánchez tuvo que visitar a su médico de cabecera y dice que le dio las gracias por recuperar la carrera profesional.