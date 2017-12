La Región tendrá una 'denominación de origen' del desarrollo industrial

La imagen que se tiene de la Región de Murcia en el exterior, desde el punto de vista económico, es la de una zona con una importante producción agraria y como un destino turístico en el que disfrutar del sol y la playa. Pero pocos asocian a la Región con la industria y no muchos saben que en esta tierra se ubican importantes empresas que se están posicionando en los primeros puestos de sus respectivos mercados.

Para eso el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, está trabajando para poner en marcha a principios de febrero el Foro de Marcas Renombradas, un órgano que reunirá a las marcas más relevantes que operan y/o tienen su sede social en la Región de Murcia, una estrategia de reputación para poner en valor la capacidad empresarial y el talento existente en el sector industrial murciano, que supone ya el 19% del PIB y el 68% del total de las exportaciones regionales, según el consejero Juan Hernández.

«Mucha gente no sabe que Repsol ha hecho en Cartagena su mayor inversión, ni que PC Componentes, que está a la cabeza en comercio electrónico de tecnología e informática en España, es de la Región. Ni que poco a poco las empresas murcianas se están convirtiendo en un referente en el sector del calzado. Tenemos muchas más empresas en los principales rankings de lo que los propios murcianos nos creemos. El Foro de Marcas Renombradas permitirá que muchos productos con proyección internacional que no están identificados con la Región, pasen a estarlo y, de esta manera, que se vea que Murcia es un territorio propicio para la inversión», señala Juan Hernández.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa indica que las políticas de simplificación administrativa que está llevado a cabo el Ejecutivo regional, con el objetivo de reducir las cargas burocráticas a los empresarios que quieren invertir, están dando buenos resultados en el sector industrial. Así, si se comparan los datos de 2016 y 2017, en el acumulado entre enero y octubre, se obtienen unos datos espectaculares. Según la Consejería, el número de nuevas industrias y de ampliaciones de las existentes ha crecido un 116% (de 205 a 443), mientras que la potencia instalada aumentó un 266% (de 89.000 kilovatios a 326.000) y la inversión realizada, un 420% (de 159 a 827 millones de euros). El índice de producción industrial acumuló un crecimiento medio del 6,8% frente al 2% de media nacional y la cifra de negocio aumenta un 15,7% frente al 7,7% nacional. Además, con la implantación de la Declaración Responsable (que permite la autorización para que las inversiones sean una realidad en 24 horas con carácter general) ha hecho que se reduzca el número de procedimientos en la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de 150 a 60, con el consiguiente ahorro de tiempo y burocracia».

Para Juan Hernández, este es el camino a seguir, puesto que la industria es un importante nicho de riqueza y de empleo. «La renta per cápita de la Región en 2016 fue de 19.400 euros. Si la industria incrementara su participación en el PIB, se estima que la ganancia por murciano en la renta per cápita se elevaría a 2.600 euros más, alcanzando un total de 22.100 euros». Admite el consejero que el empleo en el sector industrial no crece tan rápido como se podría esperar, pero destaca que se han recuperado los niveles anteriores a la crisis y que, actualmente, 75.470 personas trabajan en este sector, «donde el empleo que se crea es de mucho mayor calidad».

Entre los planes del Ejecutivo regional está presentar a mediados de enero la Agenda del Desarrollo Industrial y Tecnológico y se trabaja en la segunda fase de la Ley de Simplificación Administrativa. Esta nueva norma se centrará en el desarrollo industrial. Juan Hernández avanza que se dará mayor flexibilidad administrativa para liberar suelo industrial en la Región y ponerlo a disposición de los potenciales inversores. «Lo que no puede ser es que pasen 15 años entre que se hace un plan parcial para habilitar un polígono industrial y que conceden las últimas autorizaciones. Nuestro objetivo es acabar con eso. Es fundamental que se establezcan mecanismos de aceleración para el sector industrial y tecnológico», afirma el consejero de Empleo, Universidades y Empresa.

Asimismo, desde el Instituto de Fomento de la Región, que depende de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, se trabaja para potenciar la Red de Viveros Regional, que cuenta con 25 centros repartidos en 20 municipios en los que hay espacio para que trabajen y desarrollen su actividad cerca de 250 empresas, lo que supone un total de 450 empleos directos. «El nivel de ocupación de Red a día de hoy ronda el 60%, por lo que tenemos todavía un gran potencial por explotar al servicio de las empresas y emprendedores murcianos», afirma el responsable económico regional.