El Scrats pide un riego para salvar 44 millones de árboles

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha dicho hoy en un desayuno con periodistas que el año 2017 ha sido "un año horrible" de escasez de recursos hídricos y de escasez de ideas por parte de la administración para solventar la situación.

"Estamos muy asustados con lo que puede venir", reveló pensando en la primavera próxima y un escenario que ve complicado para la subsistencia no sólo del sector agrícola, sino de 44 millones de árboles frutales "que se nos van" si no viene agua antes del verano, por lo que reclaman un riego de socorro de unos 60 hectómetros cúbicos para que no muera el arbolado.

Jiménez también comentó que la manifestación que llevarán a cabo en Madrid no tiene ni fecha ni ubicación definida por el momento debido al trámite administrativo del Ayuntamiento de Madrid que ha ido modificando continuamente el permiso, que se demorará a finales de febrero o principios de marzo.