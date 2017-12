Del Caminito del Rey al Castillo de Mula pasando por la Alhambra

Arquitectos, ingenieros, arqueólogos, historiadores, restauradores y geólogos participan en el proyecto.

Un equipo de especialistas dirigido por la arquitecta granadina Isabel Bestué será el encargado de elaborar el Plan Director del Castillo de Mula para marcar las pautas de su rehabilitación. Se trata de quince profesionales con amplia experiencia en restauración de patrimonio cultural, capitaneados por la arquitecta y profesora de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, Isabel Bestué Cardiel. Su labor será la de elaborar un plan que marcará las pautas a seguir en la rehabilitación y puesta en valor del histórico edificio.

Bestué ha sido la encargada de rehabilitar las murallas de la Alhambra, la muralla del Albaicín granadino, las huertas del Generalife en Granada, el caminito del Rey en Málaga, la Lonja de Barcelona y el conjunto arqueológico de Villa Adriana en Roma, entre otros, y será la encargada de establecer las necesidades más precisas del Castillo con la intención de ponerlo en valor para los muleños y los visitantes.

Un Plan Director que cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses y que se adentrará en las entrañas de la fortaleza para determinar las mejoras que precisa la edificación muleña para su revalorización. Una fortaleza que, según explica la propia Bestué, no está tan mal como pueda parecer en un principio. «Las fábricas del Castillo son de gran calidad y, aunque hay puntos que sí presentan varios problemas, como pueden ser las murallas medievales del entorno, de edificación musulmana y ubicadas en un terreno complicado que por su propia naturaleza empinada lleva al deslizamiento, o aspectos como la coronación del Castillo, el almenado o elementos decorativos que, tanto por falta de mantenimiento como por el hecho de haber estado cerrado mucho tiempo, presentan un deterioro mayor». A pesar de que el equipo al completo no ha podido visitar la edificación para un análisis más determinado, Bestué destaca que Mula cuenta con «un Castillo magnífico y con muchas posibilidades». Para su estudio en profundidad, el equipo utilizará tanto sus propias conclusiones como documentos históricos sobre su construcción, que en 2020 conmemora su quinto centenario, y publicaciones diversas existentes sobre el paso de los siglos en torno a la fortaleza. «Mula cuenta con mucha información sobre su castillo, una documentación que facilita muchísimo el trabajo que tenemos que desarrollar y que nos permite tener un punto de partida muy amplio sobre el que, a partir de ahí, analizar mejor los daños», destaca la responsable del Plan.

«Nos pareció muy interesante desde el primer momento la puesta en marcha de la reconstrucción del Castillo de Mula, las posibilidades que tiene para el municipio y, sobre todo, la apuesta firme que han tenido tanto la administración como los vecinos en su recuperación». El de Mula, según relata, es uno de los castillos que desde el punto de vista arquitectónico es un valor de primer orden y desde el punto de vista de la Región, un hito.

Isabel Bestué.

Isabel Bestué

Sobre este valor añadido al estructural, Isabel Bestué destaca que en todos los proyectos que desarrollan, además del estudio del bien a rehabilitar realizan entrevistas y estadísticas a los vecinos para analizar la repercusión que el monumento en cuestión tiene para el municipio. Mula viene reivindicando desde hace años que el castillo pasara a ser de titularidad pública con el objetivo de que sus puertas volvieran a abrirse para el disfrute de muleños y visitantes. «Hay mucho ganado, ya que el hecho de que la población local esté concienciada de lo que tiene es un aspecto importantísimo y que facilita mucho alcanzar los objetivos finales», relata la arquitecta.

Algo similar le ocurrió al equipo en Málaga, donde realizaron la rehabilitación del Caminito del Rey. «Aunque no es un monumento y su antigüedad no es muy significativa, ya que se construyó en 1901, este ha sido uno de los proyectos más importantes de todos los que hemos realizado porque supone un reto y por la repercusión que ha tenido su puesta en valor, no sólo para esta provincia sino para la zona en la que se encuentra. Cuando llegamos el lugar se encontraba sin proyectos de futuro y ahora no hay semana que no cuelguen el cartel de completo del gran número de visitas que están recibiendo», destacaba Bestué mientras se emocionaba al explicar que «cada vez que nos acercamos allí cualquier miembro del equipo, los vecinos nos reciben con un agradecimiento tan especial que te animan a seguir haciendo este tipo de trabajos».

El equipo de Bestué está formado por especialistas de diferentes disciplinas con gran experiencia en la restauración de edificios monumentales como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de obras públicas, arqueólogos, historiadores, restauradores, geólogos, especialistas en turismo y en derecho, entre otros. Parte del equipo estará ubicado en Murcia y otra parte seguirá en Granada, aunque durante el tiempo que dure la realización del estudio «estaremos viajando de un lado a otro», destacaba la arquitecta quien, además, del castillo de Mula sigue trabajando en la Alhambra con un par de proyectos en el Generalife, las murallas de Granada, el Museo Arqueológico de Córdoba, la Alcazaba de Guadix y otros proyectos más pequeños.

Después de años de lucha para conseguir el castillo de Mula, el tiempo y las actuaciones específicas que se vienen desarrollando en los últimos años y la reivindicación continuada de la Plataforma Ciudadana Mula por su Castillo con el respaldo de una parte importante de la sociedad muleña, el final del camino está cada vez más cerca con la responsabilidad actual de obtener el respaldo de las instituciones para la puesta en valor del histórico edificio que corona la ciudad de Mula. El equipo de Isabel Bestué será el encargado de abrir las puertas y marcar el camino, un camino que precisa seguir subiendo escalones para alcanzar la cumbre y situar al castillo de Mula en el lugar y espacio del que no debió alejarse.