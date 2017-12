El Sorteo de Navidad deja cerca de un millón y medio en la Región

El tradicional sorteo de Navidad del 22 de diciembre no ha sido especialmente generoso este año con la Región, donde el montante de premios asciende a alrededor de un millón y medio de euros, según informaron fuentes de la delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que no cuentan el dinero que se pueden llevar los murcianos con las pedreas y las terminaciones. No obstante, el Gordo, el segundo premio y cuatro de los ocho quintos premios han dejado pellizcos en diferentes localidades de la Región, siendo Murcia y San Pedro del Pinatar las más afortunadas.

Dos boletos del Gordo, que recayó en el número 71198, fueron vendidos en la administración de loterías de la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, conocida como 'El Perolo' y la ubicada en el número 61 de la avenida del Progreso de la capital regional, en el barrio del mismo nombre, que sellaron dos boletos dotados cada uno con 400.000 euros.

La administración 'El Perolo' fue la gran protagonista del sorteo en la Región, pues además del Gordo, ha conseguido un póker de premios, pues vendió asimismo un boleto del segundo premio y varias participaciones de dos quintos. 'El Perolo' tenía grandes expectativas puestas en el sorteo y el teléfono con el que atiende a los clientes contaba con un contestador automático que recordaba que el año pasado ya repartió tres premios en la Lotería de Navidad y este año se proponía vender décimos correspondientes a cinco premios gracias a su fórmula matemática.

El gerente de la administración, Miguel Ángel Zapata, subrayó que la fórmula empleada por su administración es «estadística pura y probabilidad», admitiendo que «todos los números están en el bombo y tienen probabilidad», pero el resultado demuestra que «el algoritmo funciona».

El segundo premio, que cayó en el número 51244, repartió un total de 250.000 euros, que corresponden con 125.000 euros de un boleto vendido en Murcia, en la administración que se encuentra en la avenida Pintor Almela Costa, en el cruce con la calle Pío XII, en el barrio del Infante, y otros 125.000 euros de un billete que vendió 'El Perolo' de San Pedro del Pinatar.

El tercer premio, que fue para el 06914, pasó de largo por la Región. Pero un vecino de Torre Pacheco adquirió en Madrid dos décimos, ya que el número coincidía con la fecha de nacimiento de su hijo, por lo que se lleva 100.000 euros.

Los dos cuartos premios se olvidaron también de la Región, todo lo contrario que los quintos. Varios de los ocho premios de esta categoría, agraciados con 6.000 euros al décimo, han dado una alegría a muchos murcianos.

Es el caso de Cartagena, el 22253 se vendió en el kiosko de la calle Juan Fernández. También en la avenida de Colón se vendieron, por terminal, boletos de este quinto premio. Asimismo, la suerte sonrió a diez trabajadoras del Arsenal Militar. Una de ellas adquirió durante un viaje a la capital de España para ver un partido del Real Madrid cinco décimos del número 05431, por lo que han ganado 30.000 euros.

Cerca de Cartagena, en Balsicas (Torre Pacheco), se encuentra la cafetería Kalkata, donde también se vende lotería, en concreto 16 boletos del número 58808, otro de los quintos premios, con un montante económico de 96.000 euros, según fuentes de este local. Dicho número también se vendió en la administración de la calle San Lorenzo de Murcia (un décimo a través de terminal), además de, cómo no, en 'El Perolo' de San Pedro del Pinatar.

El 00580, un número que muchos suelen rechazar por no tener todas las cifras, fue agraciado sin embargo con otro quinto premio, con 60.000 euros a la serie. Y también se acordó de los murcianos. Administraciones de Alhama de Murcia, la avenida de la Libertad de Murcia, la calle Mayor de El Palmar (un despacho que, precisamente este año, celebra su 20 aniversario) y la cartagenera calle Comedias (cuya administración se estrena dando premios) vendieron boletos de este quinto premio, que vendió 'El Perolo'.

El 22253, además de en Cartagena, dejó pellizcos en la administración L'Aguilica de Águilas, con diez décimos que han repartido un total de 60.000 euros, así como en Alhama de Murcia, Murcia (Marqués de los Vélez y avenida Lope de Vega), Los Ramos (Murcia); El Algar (Cartagena), Sangonera la Seca (Murcia), Fuente Álamo, El Mirador (San Javier) y Totana.

Según fuentes de Loterías y Apuestas del Estado, en la Región se consignaron este año 95,6 millones de euros, con 478.465 billetes. Cada murciano gastaba una media de 65,33 euros.