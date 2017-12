Los quintos premios viajan por la Región

De los ocho quintos de la Lotería de Navidad, tres se han vendido en numerosas localidades de la Región de Murcia, la gan mayoría por terminal. Concretamente, el primero de ellos en aparecer, el 58808, cayó en Murcia, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar.

En la cafetería Kalkata, de Balsicas (Torre Pacheco), se enteraron por LA OPINIÓN y por la televisión de que habían repartido la suerte. Aunque no saben a quién, ya que no son una administración propiamente dicha, sino que tienen una máquina con la que hacen boletos. Por tanto, no saben cuántos han podido vender. Carmen, lotera del barrio de San Lorenzo (Murcia), también vendió el número por la misma vía. Como empezó a vender lotería en verano y los turistas son sus clientes mayoritarios, cree que el afortunado puede ser alguien de fuera de la ciudad. La Administración de San Lorenzo «lleva siete años abierta, y ya dio un cuarto premio hace dos años», apuntó Carmen. También guiñó el ojo la diosa Fortuna, y en más de una ocasión, a la localidad de San Pedro del Pinatar, en concreto a la Administración conocida como El Perolo. Al municipio costero más tarde también le salpicó el siguiente quinto que pasó por la Región, el 00580, que además visitó Murcia, Cartagena y Alhama.

En la capital murciana, se repartió en la pedanía de El Palmar y en El Corte Inglés de la Avenida Libertad. Una de las copropietarias de la Administración de El Palmar, Carmen María Alcaraz, reconoció estar «hecha un flan» y «muy contenta» tras conocer la noticia cuando se cumplió, precisamente ayer, el 20 aniversario del despacho de loterías. Alcaraz contó que conoce a una de las premiadas, una chica joven en paro a la que el dinero «le viene de maravilla» y «se echó a llorar» al llegar al punto de venta. Al distribuir el número por máquina, no sabe si más vecinos se han beneficiado de su décimo. Por su parte, el director regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Santiago Sánchez, destacó que se trata del primer premio de la Lotería de Navidad vendido en la administración número 56, situada en el centro comercial desde la apertura del despacho, en octubre del año pasado.

Desde Alhama, Cati López, vendedora de lotería, confesó sentirse «muy contenta y nerviosa» tras repartir este quinto, aunque no es la primera vez que dan un gran premio, ya repartieron el primer premio de El Niño en 2015, «pero sí es el primero en Navidad». La dueña de este punto de venta, que es una papelería, dijo desconocer cuántos décimos vendieron. «Uno, mínimo», manifestó. En Cartagena, el propietario de la calle Comedias, Antonio Martínez, no se percató de que había repartido este premio hasta la llamada de los medios. Así, se mostró «contentísimo» de haber repartido ese décimo, que se vendió, como la gran mayoría, por terminal. El establecimiento es frecuentado por «la gente del barrio», aseguró Martínez, así como por turistas, ya que se sitúa «en el centro de la ciudad y junto a un parking».

El quinto premio más perezoso y viajero, el 22253, quedó desperdigado por gran parte de la Región a última hora de la mañana. Se vendió hasta en 12 administraciones. En concreto, en la calle Isabel la Católica de Águilas; en la avenida de Murcia; en la pedanía de Los Ramos; en la calle Juan Fernández, de Cartagena; en la avenida Juan Carlos I, de Alhama de Murcia; en Ronda Poniente, de Fuente Álamo y en la avenida de Colón, de San Antón en Cartagena. También en los despachos situados en la avenida Marqués de Los Vélez de Murcia; en la calle Los Huertos de El Algar en Cartagena; en el Centro Comercial Eroski de la Avenida Lope de Vega de Murcia; en la carretera de Lorca de la pedanía murciana de Sangonera la Seca; en la Rambla de La Santa de Totana; y en la avenida Centramirsa, 7, de El Mirador, en San Javier.

Cada quinto lleva un premio de 60.000 euros a la serie.