Dos condenados a penas de cárcel por la recalificación de La Zerrichera

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a tres ex altos cargos del Gobierno por la recalificación de los terrenos protegidos de la finca La Zerrichera de Águilas, en la que se proyectaba la construcción de 4.000 casas, hoteles de lujo y un campo de golf. La Sala impone dos años de prisión al ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado y al ex jefe de servicio de este departamento, Juan Ignacio Sánchez, a los que acusa además de falsedad. La ex directora de Medio Natural Encarna Muñoz ha sido condenada a cinco años de inhabilitación, como cooperadora necesaria, mientras que quedan absueltos el ex director general de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero y el ex subdirector general de este departamento José María Ródenas.

La Zerrichera fue comprada en 2004 por el presidente del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, que pagó por ella 10 millones y la vendió al año siguiente por 150. La recalificación quedó anulada posteriormente, informó Efe.

Antonio Alvarado y Juan Ignacio Sánchez Gelabert han sido condenados a dos años de prisión por su intervención en la declaración de impacto ambiental de La Zerrichera favorable a la recalificación de los terrenos, a pesar de que la finca estaba calificada como ZEPA y LIC, lo que impedía edificar.

Alvarado ha sido condenado además a siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por el delito de prevaricación, multa de 1.350 euros y otro año y tres meses de inhabilitación por otro de falsedad en documento. La Sala presidida por Concepción Roig señala a Alvarado como responsable de la maraña legal que permitió llegar a recalificar La Zerrichera, sirviéndose de su «alta cualificación profesional, no solo como licenciado en Derecho, sino por la trayectoria profesional que había desarrollado», después de haber intervenido incluso «en la redacción de leyes autonómicas».

Sánchez Gelabert es condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación y a dos años de prisión, multa de 1.350 euros y un año y tres meses de inhabilitación por otro de falsedad.

Encarnación Muñoz ha sido condenada a cinco años de inhabilitación como cooperadora necesaria para la elaboración de la declaración de impacto ambiental.



Anse y Ecologistas en Acción



Anse y Ecologistas en Acción se preguntan tras la sentencia «¿qué diría el expresidente Valcárcel de aquella afirmación realizada en el año 2005 en la Asamblea Regional?», cuando aseguró: «Con los papeles en la mano demuestro aquí y en Sebastopol que se cumple la Ley en el proceso de recalificación de La Zerrichera». Añaden que «la acción responsable de las organizaciones ciudadanas ha podido paralizar grandes atentados contra los espacios naturales» y valoran que la sentencia «respalda la profesionalidad de muchos técnicos de la administración regional», informa Efe.