«Queremos poner de relieve el poder de decisión de la mujer, que transmite su voluntad de consentir a la vez que invitamos a romper su silencio a mujeres que han sufrido una agresión sexual», declaraba ayer la consejera de Familia, Violante Tomás.

Tomás hizo estas afirmaciones durante la presentación de un proyecto pionero para la prevención y atención integral a mujeres víctimas de abuso y agresión sexual. Tras hablar del tema a los medios de comunicación, la consejera participaba en la entrega a los jóvenes en la Biblioteca Regional del material promocional que se ha editado dentro de la campaña de sensibilización que se incluye en el proyecto.

Bajo el eslogan, Sin un sí, NO, se pretende alentar a la víctima a que denuncie cualquier acto con indicio sexual que se cometa sin su consentimiento y que puede consistir, por ejemplo, en un simple tocamiento.

El maniquí, como icono principal de la campaña, representa dos aspectos: por un lado, el abusador que ve a la persona como un objeto y, por otro lado, la víctima que no habla (el maniquí tiene la apariencia de una persona pero es un objeto).

En la cartelería de esta campaña se formula una serie de recomendaciones a seguir por parte de las mujeres agredidas, como el no cambiarse de ropa ni lavarse, acudir al centro hospitalario más cercano o a la comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil más próximo.

«Se trata de animar a denunciar estos casos, es importante que las mujeres que los sufren sepan que no están solas y que no han hecho nada malo, que el único culpable es el agresor», hizo hincapié la consejera.

La campaña de concienciación de la Comunidad va dirigida a toda la ciudadanía, pero también a las mujeres que han sufrido violencia sexual, su entorno familiar y afectivo, y a los y las profesionales tanto de recursos especializados como de otros ámbitos.

Según Tomás, «la violencia sexual es una de las manifestaciones más graves de agresión contra las mujeres. Todos tenemos la responsabilidad de educar en el respeto a la integridad de las personas y en hacer valer su voluntad manifiesta. Esta campaña incide en el consentimiento explícito, dejando claro que un silencio es lo mismo que decir NO».

El proyecto incluye acciones de sensibilización en el área educativa y población en general. Está previsto llevar a cabo un programa de prevención de agresiones sexuales en los centros educativos, que permita difundir tanto los nuevos servicios como los recursos ya existentes.