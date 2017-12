Un quinto premio cae en Murcia, Balsicas y San Pedro

El primer premio de la Lotería de Navidad que cae en la Región de Murcia ha sido un quinto premio: 58.808, que deja 60.000 euros al décimo.

En la cafetería Kalkata, de Balsicas (Torre Pacheco) se enteraban por LA OPINIÓN y por la tele de que habían repartido la suerte. Aunque no saben a quién. No son una administración propiamente dicha: tienen una máquina con la que hacen boletos. No saben cuántos han podido vender. Aunque están contentos.

Carmen, lotera del barrio de San Lorenzo (Murcia), vendió el número por terminal. No sabe a quién. Como empezó a vender lotería en verano, y vendió mucho entonces, cree que ha sido a alguien de fuera de Murcia. Hay vecinos y curiosos que se han movilizado al sitio para ver si se enteran de quién es el afortunado.

La Administración de San Lorenzo lleva siete años abierta, y ya dio un cuarto premio hace dos años, apunta Carmen.

También guiñó el ojo la diosa Fortuna a la localidad de San Pedro del Pinatar, en concreto a la conocida como El Perolo. Aseguran desde la Administración que tienen una fórmula matemática en virtud de la cual van a dar este año cinco premios de la Lotería. A menos de una hora de empezar el sorteo, ya llevaban un quinto. Luego siguió el goteo de suerte.