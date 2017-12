Lotería de Navidad 2017: El Perolo vende 'El Gordo' y La Morenica lo reparte en Murcia

71198 es el número de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2017 y este año la suerte ha querido que primer premio caiga en Murcia y San Pedro del Pinatar.

La administración de Lotería del barrio del Progreso elegida por la diosa Fortuna se llama La Morenica. Y ha tocado 'El Gordo'.

"No sabemos la cantidad exacta. Ha sido por terminales", comenta Samuel Benito, empleado. "Nos da igual, es la ilusión", apunta. El dueño de la administración, Pedro José Lozano, botella de sidra en mano, atendía a vecinos y curiosos que se acercaban al lugar.

"Vender el primer premio es lo máximo para un lotero", dice Lozano, emocionado. En el cristal de su administración, la imagen de la Virgen de la Fuensanta junto a un letrero que se ha hecho premonición: "Como me toque...". "Esto es muy fuerte", insiste el lotero. Al principio "no me lo creía", confiesa. Ha vendido "pocos, uno, dos o tres, pero lo que sea va bien".

Hace tres años dieron un quinto. "Al barrio le encanta que su administración tenga premio", cuenta. A la vez, habla con su hija por teléfono: "Carmen, que hemos dado 'El Gordo'".

"Ojo,tanto el primer premio como el segundo del Gordo lo han dado las administraciones más cercanas a un lado y otro de donde quieren poner el muro. El primero con vinculación de la lotera a la plataforma", apuntan desde la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia.

En San Pedro del Pinatar ha sido una vez más la administración de loterías El Perolo quien ha vendido el número que todos ansían.