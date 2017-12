Red Acoge quiere concienciar contra el 'inmigracionalismo'

´Orines, escupitajos ´con ébola´, fuego y piedras desde lo alto de la valla´. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer y hoy en día aún se hace a la hora de escribir noticias en las que se alude a personas migrantes. El titular es real y es solo uno de los recopilados en el Estudio sobre periodismo en inmigración cuyas conclusiones fueron presentadas este miércoles en el Hemiciclo de Letras de la Universidad de Murcia.

El objetivo del estudio (el quinto que se publica sobre el tema) es concienciar a los medios de comunicación para que eviten el ´inmigracionalismo´, esto es, el sensacionalismo al informar sobre hechos en los que están implicados extranjeros. Ya sea una llegada de pateras a las costas o un suceso en el que el sospechoso es un inmigrante.

Y es que, remarca el estudio, «de forma casi inconsciente se cuela en las noticias que tratan la inmigración una serie de expresiones y planteamientos que son, en sí mismos, una forma de sensacionalismo».

El informe insiste en que la nacionalidad o la raza de una persona no marcan su carácter: si un sospechoso es, por ejemplo, magrebí, el ser magrebí no implica que sea sospechoso. No ha cometido el delito por el hecho de su origen, por lo que no hay que destacar este, ni en un titular ni siquiera en el cuerpo de la noticia. Otro titular a censurar: ´El lugar del crimen era frecuentado por rumanos´. No aporta absolutamente nada, remarcan.

El estudio ha sido elaborado por Red Acoge y en la Región lo ejecuta Murcia Acoge, asociación de solidaridad con las personas migrantes. La UMU lo respalda desde el Campus Mare Nostrum. Pilar Garrido, responsable de este Campus, participó en la presentación del proyecto junto a Fina Hernández, presidenta de la Red Acoge, y Alba Sánchez Pedreño, técnico del proyecto y alumna de la Universidad de Murcia.

Fina Hernández subrayó, en el transcurso de la presentación, que «la ciudadanía debe exigir a los medios compromiso y responsabilidad. Este programa otorga herramientas para conseguir un tratamiento adecuado que revierta en la sociedad».

Por su parte, Garrido indicó que la UMU forma parte recientemente del Observatorio de la Islamofobia en los medios.

Estudiando teletipos de dos agencias de noticias de España se detecta que «nueve de cada diez noticias sobre el Islam son negativas», reveló Garrido.

Aunque dijo que no pretenden ser «el Pepito Grillo de los medios de comunicación», sí hizo hincapié en la importancia de no perpetuar conductas racistas y xenófobas en las noticias.

Alba Sánchez Pedreño, por su parte, denunció «la manipulación informativa sobre la inmigración tendente a producir miedo, odio o confusión». Por ejemplo, criticó el empleo de expresiones como «avalancha» y «asalto» a la hora de hablar de lo que pasa en la frontera de Melilla. «La gente no salta vallas porque le apetezca», aseveró.

La técnico, además, dejó claro que «ningún ser humano es ilegal». Por tanto, censuró el uso de la expresión ´ilegales´ para referirse a personas sin papeles en España. Mejor decir ´indocumentado´, ´en situación irregular´ o ´sin permiso de residencia´.