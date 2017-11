Nivel superado

Bajo la denominación ´Training of learning disabilities for parents and teachers. New strategies and methologies and ict contribution´ se esconde un proyecto europeo que ofrece una serie de herramientas, muy variadas en su metodología, para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje. En él han participado cinco países, uno de ellos España, que ha estado representada por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Molina de Segura.

Una plataforma web, un videojuego, cursos para profesores, talleres para familias, una guía metodológica de buenas prácticas con metodologías alternativas de aprendizaje, y un cuestionario sobre necesidades destinado a padres y profesores, son los principales instrumentos que tienen a su disposición quienes intentan que estos alumnos no sufran fracaso escolar ni tampoco vean la escuela como una carrera de obstáculos interminable.

Todos estos materiales son gratuitos, se ofrecen en los cinco idiomas oficiales de los países participantes en el proyecto Erasmus+ (español, polaco, lituano, italiano y turco) y en inglés, y a ellos se puede acceder a través de la web www.helpdeskindl.com.

Son estudiantes que tienen dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, trastornos del aprendizaje no verbal y Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad (TDAH). «El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje puede tener un rendimiento escolar, si no inferior a la media, al menos por debajo de su verdadero potencial intelectual. La mayoría de ellos, además, suspenden algunas áreas del currículo», explica Juana Guillén Caballero, psicóloga, directora del EOEP y coordinadora del proyecto por parte de España.

Guillén detalla que esta iniciativa surgió al constatarse que en muchos países se han desarrollado leyes educativas que tratan de introducir estrategias que ayuden a este alumnado a alcanzar los objetivos educativos, pero las mismas adolecen de materiales que permitan a docentes y familias lograrlos.

«Cuando entrevistamos a profesores y padres que tienen alumnos o hijos con dificultades específicas de aprendizaje, siempre dicen que necesitan más entrenamiento en cómo ayudarlos, teniendo en cuenta que estos alumnos son inteligentes, pero no aprenden de acuerdo con su verdadero potencial intelectual», añade.

La web está dividida en tres grandes ejes de intervención, con los que se pretende cubrir todos los elementos de lo que se considera ´buenas prácticas´ en dificultades específicas de aprendizaje. Uno son metodologías inclusivas, «la necesidad de dar la vuelta a lo que se hace en el aula y en un centro educativo». Otro, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) «para trabajar funciones ejecutivas y otras capacidades que se encuentran normalmente alteradas en los niños con dificultades de aprendizaje». Y el tercero, las medidas específicas de acceso al currículo que necesitan estos niños, según la dificultad.