La revolución tecnológica 'made in Murcia'

La Federación de Empresarios del Metal (Fremm) trata de lanzar al mundo la tecnología ´Made in Murcia´. La organización que preside Alfonso Hernández Zapata reunió ayer en el ´XIII Foro de la Industria metalmecánica. Tecnología de Vanguardia´, a un centenar de fabricantes de maquinaria industrial con una quincena de empresas tecnológicas de la Región que han desarrollado productos y aplicaciones de vanguardia «orientados a impulsar el salto de las pymes a la ´Industria 4.0´», con el propósito de facilitar su interconexión. Hernández Zapata explicó que en la Región «hay un gran desconocimiento de la capacidad que tienen las empresas de aquí al lado. Lo que queremos mostrar es que somos y podemos llegar a desarrollar una potencia tecnológica. Mucha gente no sabe que el 15% de los certificados de las empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT) se han dado a empresas de la Región en los últimos cinco años. Esto supone que los tenemos aquí, no hay que irse a Silicon Valley».

El consejero de Empleo, Juan Hernández, aseguró que «si hay un sector que compite en todos los mercados internacionales es el industrial. Esto exige que el capital humano de estas empresas esté cada vez más formado, sobre todo en los perfiles tecnológicos. Hay una auténtica revolución tecnológica en el mundo y lo que estamos viendo con estas quince pymes que están exponiendo sus productos es la conexión de ese tejido empresarial con el mundo productivo».

Entre las novedades presentadas destaca el sistema de lectura de códigos a distancia de la firma Neosistec, que permite acceder a la información mediante una fotografía a distancia, a través del procedimiento denominado ´ddTags´ (distant dense speedy Tag). Esta aplicación tiene especial utilidad en almacenaje y control d inventarios.

La firma Streye, empresa de desarrollo de aplicaciones para ´smart glasess´, especializada en el uso de gafas inteligentes en empresas, presenta nuevas herramientas ´manos libres´, pensadas para el desempeño de tareas manuales. Su tecnología permite hacer un seguimiento de los movimientos y de los procesos que se desarrolla en un determinado puesto de trabajo, con el fin de mejorar la seguridad e incluso de facilitar el aprendizaje a otras personas. También permite mantener una comunicación visual con otros interlocutores.

Por su parte, Drónica participó en la muestra con un dron que está siendo utilizado en investigaciones sobre el Mar Menor, dado que ha facilitado las mediciones en los estudios sobre la profundidad de las aguas en las Encañizadas y sobre la colmatación de los canales de entrada. También permite realizar inspecciones visuales en instalaciones de difícil acceso. Se emplea además en estudios de carácter medioambiental en toda España.

Entre los participantes en la muestra estaba también Odin, que ofrece soluciones inteligentes para servicios urbanos, como las farolas que se encienden al paso de un transeúnte.



Renovación Nuevas aplicaciones de las ´smart glasess´

Streye, la compañía murciana dedicada al desarrollo de aplicaciones para ´smart glasess´, que está especializada en el uso de gafas inteligentes en las empresas, ha dado a conocer nuevas soluciones tecnológicas basadas en herramientas ´manos libres´, que pueden mejorar la seguridad laboral. Las gafas han incorporado aplicaciones que facilitan la comunicación entre varios interlocutores a los que les permite compartir la visión del trabajo que realizan.



Códigos Información disponible con una fotografía a distancia

La empresa Neosistec ha presentado en la muestra celebrada en el Centro de Negocios de la Fremm una herramienta destinada a mejorar el control del almacenaje. La compañía murciana ofrece un sistema de lectura de códigos a distancia, que permite acceder a la información mediante una simple fotografía. Un representante de la compañía explica su funcionamiento al consejero de Empleo, Juan Hernández, y al presidente de la Fremm, Alfonso Hernández Zapata.