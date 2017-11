Murcia es la cuarta región con mayor acoso hacia los docentes

Murcia es la cuarta Región en casos de acoso y violencia contra los docentes, especialmente por parte del alumnado de Secundaria y Bachillerato. Sin embargo, en el último curso se han producido un descenso del 5 por ciento de los incidentes respecto al año anterior, y frente al incremento del 15% a nivel nacional.

Estos son los principales datos recogidos en el informe del Defensor del Profesor 2016-2017 realizado por el sindicato de docentes ANPE y que fue presentado ayer en Madrid. En el mismo, se constata que durante el curso 2014-15 en la Región se denunciaron 118 casos; en el 2015-2016 aumentaron a 126; y este pasado curso han descendido a 121.

«Estamos satisfechos porque la tendencia es la baja, pero no por los datos en sí», comentó el presidente de ANPE en Murcia, Clemente Hernández, quien añadió que este descenso «es el resultado de un trabajo bien hecho por parte de toda la comunidad escolar». Hernández mencionó la puesta en marcha del Observatorio de Convivencia Escolar y del decreto de Convivencia, entre otras iniciativas.

El presidente regional del sindicato, sin embargo, destacó que no eran tan positivos los resultados en el acoso a los profesores a través de las nuevas tecnologías y redes sociales. «No sólo no han bajado sino que el ciberacoso sigue subiendo», dijo. Y preocupante encontró, no ya que este método lo utilizaran los estudiantes, sino que también se estuviera dando entre los grupos de clase que crean en Whatsapp los padres de los alumnos.

«Muchas veces en estos ´chat´ se vierten comentarios degradantes e insultos contra profesores y profesoras que terminan llegándoles a los alumnos, y es muy difícil dar una clase con risitas a tus espaldas cuando los chicos y chicas los comentan entre ellos», manifestó Hernández.

Madrid, a la cabeza

El informe de ANPE indica que, por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la que más demandas recibe curso tras curso, y «a mucha distancia le siguen Galicia, Canarias y Murcia».

Con carácter general, el curso 2016-2017 «marca un cambio en la tendencia descendente que venía produciéndose en los tres últimos cursos». El número de casos de acoso y violencia hacia los profesores ha aumentado un 15% respecto a 2015-2016, especialmente desde el alumnado.

Las agresiones y amenazas de alumnos a profesores se han producido en el 12% de los casos denunciados, mientras que el curso pasado se recogieron un 3%. Por lo que se refiere a las faltas de respeto han pasado del 24% al 23%. El acoso de alumnos se reduce del 14% al 10%; mientras que en los casos de grabaciones, fotos, y uso de Internet (ciberacoso) ha aumentado del 18% al 20%.

Con respecto a las agresiones, acoso, amenazas o denuncias de los padres a los docentes, los datos son muy similares respecto al año anterior.

El Defensor del Profesor es un servicio que ANPE pone a disposición de todos los docentes que necesiten ayuda ante cualquier tipo de acoso e intimidación en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros.