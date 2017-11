Violante Tomás: "Las niñas deben aprender a distinguir entre lo que es amor y lo que es control"

Violante Tomás es consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y, como mujer y como consejera, le tocan de lleno los asuntos relacionados con la violencia contra la mujer, así como el resto de las desigualdades que sigue padeciendo esta importante parte de la sociedad. En apenas una semana el mundo celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ella lo tiene claro: la educación es la base para acabar con este problema, porque las niñas de hoy deben aprender a diferenciar entre el amor y el control para no convertirse en las víctimas del futuro.

Sabemos que es una lacra social que no cesa pese a todas las campañas de concienciación e iniciativas. ¿En qué se está fallando?

En que todavía la sociedad, las personas de a pie, no tienen un compromiso firme de plantarle cara. Desde las administraciones podemos (y de hecho lo hacemos)ofrecerles todo tipo de herramientas, pero lo que ocurre es que al final ellas tienen miedo. Miedo a denunciar, a su maltratador, a lo que supone la reacción del entorno, perder a sus hijos... quedar, en el definitiva, con el estigma de mujer maltratada.

Estamos viendo estos días un anuncio del Ministerio en el que conmina a amigos y familiares a denunciar al maltratador. ¿Ese puede ser un camino, un granito de arena más para despertar las conciencias?

Efectivamente, porque son las personas en general, los vecinos, los amigos y familiares en particular, los que tienen que tomar conciencia. Y cuando sepan que hay una mujer que sufre maltrato, lo denuncien. Porque eso se sabe, se ve. De hecho, nosotros tenemos en marcha la campaña ´No seas emoticono, Ante la violencia de género: denuncia´. Ya debemos dar un paso más y dejar de insistir a la mujer para que denuncie, porque no se van a atrever. Hay que ir al entorno: observa, escucha y cuéntalo. Y no tienes que ir a una Comisaría de Policía, sólo tienes que levantar el teléfono y marcar el 016 o el 1-1-2, donde tenemos un servicio específico para atender estos casos. Sin esa denuncia no podemos poner en marcha el protocolo de ayuda.

¿Qué papel juega la educación para atajar desde edades tempranas este problema? Me refiero tanto a la concienciación de ellas, para que sepan ver venir ese maltrato, como a la de ellos, que tengan claro que por ahí no se puede ir.

Es primordial llegar a esos menores; a esas niñas que están empezando a salir, que sepan distinguir entre lo que es bueno, y lo que no lo es, entre lo que es amor y lo que es control. Es importante ir al origen, a la raiz. Por eso estamos actuando en las aulas, pues en los hogares de cada uno no podemos actuar tanto. De ahí que, junto con la Consejería de Educación, hayamos editado un guía y estemos formando a los profesores para que detecten casos de violencia entre los alumnos y en la familia de los alumnos, e incluso entre sus compañeras. Porque a veces no sabemos ver los indicios claros de que hay una situación de maltrato. Y las niñas tienen que tener claro que si te controla, si te humilla, si te insulta, si te pega, no te quiere. Eso no es amor. Y ellos también tienen que saber que por ese camino no llegan a ningún sitio, no van a conseguir nada.

Siempre que pensamos en el maltrato, nos imaginamos agresiones físicas, pero también las hay psicológicas, que son más difíciles de detectar.

Claro, hay muchas clases de violencia y la psicológica es, además, la que se suele producir más entre clases más acomodadas. Y esa violencia es muy cruel, porque mina la autoestima con mensajes como ´tú no vales nada´, ´eres una inútil´, ´qué vas a hacer sin mi...´. Y al final, una se cree que realmente no vale nada y deja de ser una mujer para convertirse en una piltrafa. Ese es el maltratador de guante blanco; ellos suelen ser muy educados, correctos... con una imagen social que incluso es admirada.

¿Qué servicios ofrece la Comunidad a las mujeres maltratadas?

Son varios. Por empleo, los 21 Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI), que en colaboración con los ayuntamientos, les ofrece un tratamiento individual y en grupo, con atención psicológica, jurídica, social...Tampoco podemos ayudarlas en su formación, si lo necesitan, para que logren un empleo y puedan despegarse del maltratador; también podemos llevarles a un centro de emergencias si está en peligro de muerte, sacarla de allí. Tenemos una red de servicios extraordinaria y somos, a nivel nacional, pioneros en muchos de ellos. Pero tenemos que saberlo. ¿Cómo, si la mujer no se atreve? Pues con la ayuda de su entorno.

Pero estos CAVI estaban abiertos sólo de lunes a viernes.

Hemos firmado convenios con Protección Civil para que este servicio sea atendido por ellos los fines de semana, de tal manera que su personal especializado pueda atender a la víctima. Están en Murcia, Alcantarilla y Lorca. Con ello, están cubiertos los 365 días del año.

Uno de los asuntos pendientes es la consideración de los hijos como víctimas de ese maltrato al que es sometida su madre.

Nosotros, para estos casos, y en eso somos pioneros en España también, tenemos un servicio de atención psicológica a los menores expuestos a la violencia de género. Empezamos en Murcia y ya lo hemos hecho itinerante por toda la Región. Este año se están atendiendo a 124 nuevos niños, que se suman a los 571 en tratamiento desde 2016. Es muy importante atenderlos para que no crezcan con ese trauma y arrastren una secuela psicológica que les pueda hacer maltratadores en el futuro.

Porque hay una línea muy fina y se puede caer a uno u otro lado de la cuerda si no se les atiende bien...

Por supuesto, y además, esa es una de las cuestiones por las que muchas mujeres se lo piensan antes de denunciar. Por el miedo a cómo lo van a sentir los hijos, cómo se van a enfrentar a ello, qué caminos van a tomar los hijos... Porque se preguntan ´¿y si denuncio y los pierdo?´. Y además, tenemos el punto de encuentro familiar, pues cuando el juez determina el derecho del padre a ver a sus hijos, queremos que se haga con todas las garantías de seguridad del mundo para los menores. Actualmente los tenemos en Murcia y Lorca.

Esta semana se está celebrando el juicio por una supuesta violación de cinco hombres, La Manada, contra una chica en los Sanfermines del año pasado, y alegan que ella consintió. ¿Cuándo conseguirá la mujer que un ´no´ sea suficiente para frenar este tipo de agresiones? ¿Cuándo la sociedad dejará de dudar de ellas para darle más valor a lo que dicen ellos?

Hemos avanzado mucho, pero seguimos en una sociedad machista; y, no nos engañemos, hay mujeres que son más machistas que los hombres. Se hace mucho daño manteniendo estereotipos como que la mujer, según como se vista, va provocando. Y nosotras somos las primeras que debemos ayudarnos y apoyarnos, y darnos la presunción de inocencia y no la de culpabilidad. Y defender, todas unidas para no perder fuerza, que cuando una mujer dice ´no´ es ´no´. La palabra es respeto a lo que cada uno piensa, cómo se viste... Respeto desde los hombres y desde las mujeres. En este caso, la duda que se ha sembrado contra la chica es terrible y la paliza mediática, tremenda.

Tampoco ayudan mucho a este cambio de mentalidad social los casos recientes de abusos en el mundo del cine y la moda...

Todavía queda mucho camino por andar y la educación es la base. Los padres y las madres tenemos en nuestras manos a los adultos del futuro y tenemos que transmitir valores de respeto, de autoestima, pero predicando con el ejemplo, para no caer en estos abusos.

¿Y cómo acabar con la trata de blancas si sigue habiendo clientes?

Yo insisto en que son los hombres que buscan estos servicios los que contribuyen a la explotación sexual y a que estas mafias puedan maltratarlas, humillarlas... Sin clientes esto acabaría, porque no es cierto que la mujer elija ser prostituta como profesión. A estas chicas las engañan. Por eso el hombre es el último responsable de que exista esta esclavitud del S. XXI. Y la sociedad, rechazándoles a ellos, diciéndoles ´qué asco´ que dais por utilizar estos servicios, puede contribuir a que estas mafias desaparezcan.



Trabajo "Habrá un distintivo para las empresas que luchen contra la brecha salarial"

Otra forma de maltrato, aunque esta vez no sea físico, es la desigualdad salarial a igual trabajo.

No se puede entender y todos debemos estar en contra. Desde el Gobierno regional vamos a publicar un decreto sobre un distintivo de igualdad para las empresas que se destaquen porque no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, porque se facilite la conciliación de la vida familiar y laboral, porque se facilite a las mujeres que opten a los puestos de responsabilidad... Todas esas empresas formarán una Red de Empresas en Igualdad, serán modelo para el resto y tendrán visibilidad.

Se podría hacer una ley que lo evitara...

No podemos entrar en una empresa y obligarle a que pague lo mismo, pero sí podemos poner iniciativas que sirvan para destacar los comportamientos idóneos.



Logros y retos

De su Consejería dependen las ayudas a la dependencia. ¿Dónde estamos?

Los datos del último informe del IMSERSO, a 30 de septiembre, nos sitúan como la octava Comunidad Autónoma con más personas dependientes atendidas: ya hay 33.000 murcianos que se benefician de esta prestaciones, 6.100 más que hace un año.

¿Y cuántos hay en lista de espera?

La lista de espera ha bajado de las 6.000 personas, y hay aún 5.877 esperando a recibir esta ayuda, con datos de julio. Mientras que haya una sola persona no estaremos contentos, pero hemos logrado dar esta prestación a 8.474 dependientes más que en julio de 2016, cuando la lista alcanzaba las 14.351 personas. Somos la cuarta Comunidad Autónoma con menos lista de espera. Pero seguiremos trabajando para crear nuevas plazas para personas mayores y con discapacidad, para que estén perfectamente atendidos.

En julio entró en vigor el desarrollo de la Renta Básica de Inserción, tras años de haber aprobado la Ley

La crisis económica nos lo impidió, pero estamos en un nivel muy bueno de atención. No tenemos lista de espera y la persona o familia que necesita una ayuda la tiene. El decreto nos ha permitido aumentar la cantidad. Así, para una persona se pasa de los 300 euros mensuales a los 430; y para una familia de 682 a 806 euros. Esto nos sitúa entre las cinco comunidades autónomas que mayor renta básica familiar tiene. Durante 2017 se han atendido a casi 5.000 familias.

¿Y cuándo se acaba?

La renta tiene una duración de un año, prorrogable. Pero para ayudarles a la reinserción laboral trabajamos con ellos para que puedan encontrar un empleo. Es como darle el pescado o enseñarles a pescar. Aunque en un principio les damos el pescado para que puedan comer, luego les enseñamos a pescar para que en el futuro puedan valerse por sí mismos y puedan encontrar un trabajo. Y contamos con la complicidad del empresario murciano.