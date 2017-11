Diego Conesa: "El PSOE va a generar un relato de cambio tranquilo y sólido para la Región"

Se cumple un mes de la llegada de Diego Conesa a la secretaría general del PSRM, tras su victoria en las primarias frente a María González. Conesa destaca el perfil político "muy fuerte" de la Ejecutiva que trabaja con él y garantiza que el PSOE tendrá "un proyecto de Región muy claro" en 2019.

Ya lleva casi un mes al frente del PSOE en la Región de Murcia. ¿Qué fortalezas y debilidades ha encontrado en el partido?

Nuestra principal fortaleza es que la mayoría de nuestros militantes y cargos orgánicos e institucionales visualizan que, si hacemos las cosas bien en los próximos meses, tendremos una buena oportunidad de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Eso es una perspectiva nueva que no existía en momentos anteriores, por la propia dinámica electoral, sociológica y también económica y social de la Región. Tenemos que hacer las cosas bien y en esa tesitura estamos. Debatir, consensuar y saber que estamos ante un tiempo nuevo. He visto una buena predisposición por parte de todo el mundo por sumar. Mi principal obligación es generar los espacios para que todos puedan trabajar sintiéndose cómodos, con el objetivo común puesto en 2019, para fortalecer el poder municipal que ya tenemos y volver a gobernar la Región después de 24 años.

¿En qué se nota ya la impronta personal de Diego Conesa?

Considero que soy una persona acostumbrada a gestionar equipos de trabajo desde hace más de 20 años. Lo importante para mí es que todos se sientan cómodos con lo que hacen, y así darán lo mejor de ellos mismos. A todos nos gusta la política y tenemos que disfrutar haciendo política. Yo no vengo aquí con ánimo de protagonismo, sino con la intención de liderar el proyecto de cambio tranquilo en el partido y, sobre todo, en la Región. Para eso es importante sumar todas las capacidades, que son muchas y valiosas, y ponerlas a disposición del objetivo de 2019.

En las primarias, usted enarboló la bandera de la militancia. ¿Cómo va a hacer, ahora que está en el aparato del partido, para no perder el favor de las bases?

Es mucho más fácil hoy en día, pues cuentas con medios como las redes sociales y con nuevos canales de comunicación. Sigo en contacto con esos grupos de opinión, para percibir sus inquietudes. No quiero perder ese contacto. Siempre es más fácil si quieres escuchar y tienes el teléfono abierto a cualquier sugerencia o aportación que te quiera hacer cualquier compañero. Cumpliré mi compromiso de rendición de cuentas, que comenzaremos a partir de febrero, una vez que terminen los procesos locales en todas las agrupaciones. Habrá reuniones abiertas, pero no solo de las ejecutivas de los municipios, sino también de la Ejecutiva regional. Tendrán cabida para escuchar, sugerir y proponer todos los militantes y los simpatizantes.

¿En qué consistirán esas Ejecutivas regionales abiertas?

La Ejecutiva regional tendrá sus reuniones ordinarias, pero cada tres semanas nos dirigiremos a una zona concreta de la Región y allí estar con los dirigentes del partido en toda la comarca. Allí estará toda la Ejecutiva y nuestros diputados, regionales y nacionales, además de las ejecutivas de la zona. Serán encuentros de rendición de cuentas recíprocos, con acciones formativas y de recuperación de la memoria histórica. Estarán abiertos a cualquier militante o simpatizante que quiera asistir.

Ahora el partido está inmerso en los procesos para elegir a los secretarios generales de las agrupaciones locales. ¿Mantendrá la Ejecutiva la neutralidad?

En el tiempo nuevo en el que nos encontramos, que es el del empoderamiento de la militancia, mal haría la Ejecutiva regional de querer dirigir estos procesos. Seguro que cada miembro de la Ejecutiva puede tener sus preferencias, pero es la militancia la que elije a sus secretarios generales, lo que da un plus y una legitimidad para llevar la dirección política. Las asambleas locales se celebrarán hasta el 31 de diciembre, menos en Murcia, que se acordó que en el primer trimestre de 2018 se designe al próximo secretario general del municipio, de acuerdo con las trece agrupaciones, en un proceso de primarias con la fórmula ´un militante, un voto´. Cualquier militante que tenga ganas y reúna los avales se podrá presentar.

¿Qué destacaría de la Ejecutiva regional que nombró en el congreso?

Veo un entusiasmo general en todo el equipo por querer sumar. Vamos interiorizando la dinámica de trabajo. Ahora estamos centrados en organizar las cinco grandes conferencias abiertas en el próximo año, que comenzarán el próximo día 2 de diciembre, con la conferencia de agua, y seguirán la de educación, infraestructuras, sanidad y dependencia, para terminar con la de juventud. La Ejecutiva combina juventud y experiencia y tiene un perfil político muy fuerte con las tres vicesecretarías generales.

¿Han cicatrizado las heridas del último congreso regional?

He dado poco espacio a las heridas. El compañero Francisco Lucas está en la Ejecutiva, como vicesecretario general y portavoz. Y la compañera María González Veracruz tiene los espacios que me pidió para poder trabajar. Ella prefirió en un principio no tener funciones orgánicas en el partido y hacer labores de coordinación parlamentaria. En eso está. Al final, en el último momento, me planteó ser miembro del Comité Federal y lo es.

El próximo paso será elegir, por primarias, al próximo candidato a la Presidencia de la Comunidad. ¿Cuándo serán esas primarias?

Serán a lo largo de 2018, no le puedo decir fecha, porque eso lo decidirá el Comité Federal, no sé si en la próxima reunión o la siguiente, previa propuesta de la dirección federal. Lo único que tengo claro es que me presentaré a ese proceso de primarias. Como novedad, tanto en los municipios de más de 50.000 habitantes como para los candidatos a las comunidades autónomas estas primarias serán abiertas a los simpatizantes. Eso nos fortalecerá de cara a las elecciones.

Ha mantenido ya dos contactos, uno informal y otro oficial, con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. ¿Qué feeling tienen?

Yo respeto enormemente a las instituciones y a las personas que las representan. Con ese respeto espero llegar a San Esteban. El hecho de que PP y PSOE tengamos proyectos distintos para la Región no significa que no tengamos que dialogar. Pero no solo con PP: yo voy a dialogar con Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Con todos. Si estamos lamentando, como en el caso de Cataluña, la pérdida de diálogo entre los actores políticos, en Murcia, mal haríamos unos kilómetros más abajo de Cataluña con entrar en esa dinámica. Dialogaremos con todos, pero el PSRM tendrá un proyecto de Región propio, muy claro y muy nítido, en 2019.

Usted ha empezado peor con los partidos de izquierda, en concreto IU, por la ruptura del pacto en Moratalla...

Los problemas locales no se deben trasladar al ámbito regional. Mi experiencia en Alhama con IU es muy buena, los he visto siempre trabajar y ser serios. Espero que esa predisposición a nivel regional. Por parte del PSOE, el diálogo con IU será permanente y fluido.

Por números, todavía sería posible una moción de censura. ¿Esa opción está en mente del PSOE?

El PSRM se está centrando y se va a centrar en generar un relato de cambio necesario, tranquilo y sólido para la Región. Lo hacemos con las cinco grandes conferencias sectoriales. En estas estarán dirigentes nacionales como Cristina Narbona, que ya ha confirmado, y queremos que otros como el compañero Ángel Gabilondo, a la de educación, y Rafael Bengoa, que fue consejero vasco, para la de sanidad. El 95% de nuestro tiempo lo vamos a destinar a generar nuestro relato, solo el 5% será para criticar al PP.

En estos primeros días se le ha visto muy cercano a los alcaldes y alcaldesas socialistas, insistiendo en la ley de financiación local. ¿Quiere reforzar su relación con ellos?

Yo es que me creo esto del municipalismo y la política cercana. Y en estos años de alcalde he comprobado la cantidad de energías, recursos y tiempo que se pierden en la vinculación entre Administración regional y local. La financiación de los ayuntamientos no debe depender de si eres más o menos amigo del consejero o director general de turno, en función del color político. La ley de financiación es para que todos los alcaldes, no solo los socialistas sino todos, sepan al empezar su mandato con qué recursos van a contar, para así planificar sus políticas. Si ganamos las elecciones en 2019, será por el trabajo que estamos haciendo estos años en los municipios en los que gobernamos.



Futuro político "Dejaré la alcaldía de Alhama si soy candidato, pero me mantendré como concejal"

¿Cuándo tiene previsto dejar la alcaldía de Alhama?

Mientras sea solo secretario general, seré alcalde. Pero si los militantes me eligen candidato, por respeto a la institución de la alcaldía, la dejaría.

Pero entonces, en el tiempo que transcurren entre las primarias y las elecciones, ¿quién le pagará?

Mi compromiso con Alhama es para cuatro años y, si dejo la alcaldía, mantendría exclusivamente las concejalías que llevo hasta la fecha, que son las de Hacienda, Empleo, Desarrollo Local e Industria. Respecto al sueldo, tengo el que tenía como gerente de mi empresa,un 10% inferior al del anterior alcalde. Si no tengo las mismas atribuciones, el sueldo será distinto, evidentemente. En su momento se verá.