Una agencia desbloqueará los 600 expedientes ambientales

«Vamos a poner solución a todos los expedientes medioambientales que hay bloqueados, en torno a 600. No digo que los 600 vayan a ser que sí. Los que tengan que ser que sí, serán que sí, y los que sean que no, serán que no. Pero si un proyecto empresarial no es viable porque no cumple la legislación ambiental, el empresario tiene que saberlo cuanto antes, no se lo puedes decir a los tres años».

Así lo manifestó el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en una reciente entrevista concedida a LA OPINIÓN, y la solución la va a presentar hoy en la sede de la patronal Croem: la puesta en marcha de una agencia regional cuyo principal objetivo será desbloquear esos expedientes. Se llama Agencia Regional de Clima y Ambiente (ARCA) y la resolución de estos proyectos estaría, como máximo, en seis meses.

Los empresarios llevan años quejándose de la lentitud de la tramitación de los proyectos, que en muchos casos acaban por no hacerse o se trasladan a otras comunidades autónomas más ágiles, llevándose con ellos las inversiones.

El presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, ha insistido en esta lacra, la última vez, el pasado mes de septiembre, cuando se reunió con el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán.

El consejero expuso entonces el incremento en la resolución de expedientes, que al principio de esta legislatura era de 300, y en la actualidad es de 400.

Celdrán apuntó que el objetivo era llegar hasta el millar de revisiones al final de la legislatura, «gracias al trabajo del personal de la Dirección General de Medio Ambiente» y a una serie de medidas de organización y simplificación que se están articulando para garantizar la preservación del medio ambiente con el desarrollo del tejido empresarial con las máximas garantías jurídicas.

«Estamos revisando todos los expedientes en un proceso de simplificación administrativa y para que todas las evaluaciones y autorizaciones ambientales se puedan realizar de forma más sencilla y telemática. Con este trabajo ya hemos detectado acciones que acortan los tiempos y dan mayores garantías», indicó.

En la reunión se abordó el análisis de los procedimientos y las aportaciones del presidente de Croem en aquellos aspectos que hayan detectado los empresarios y que puedan contribuir «a hacer fácil, eficaz y eficiente lo que parece difícil, farragoso y eterno», apuntó Celdrán.

Reducir la tramitación un 30%

Ciertas mejoras que ya se han estado abordando permitirán reducir todas las tramitaciones un 30 por ciento, aseguró el consejero, y en más de un año. Entre ellas mencionó realizar de forma paralela la resolución regional y la municipal de expedientes que tienen que ser abordados por ambas administraciones; y evitar duplicidades entre diferentes servicios. A partir de ahora recaerá en esta nueva agencia la responsabilidad de cumplirlo.