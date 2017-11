El SMS abre la Arrixaca a los estudiantes de Enfermería de la UCAM

Hasta ahora el centro estaba reservado en exclusiva a los universitarios de la UMU

El Hospital Virgen de la Arrixaca ha perdido su exclusividad con los alumnos de la Universidad de Murcia. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha suscrito un convenio con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) que abre las puertas del principal centro hospitalario de la Región a los estudiantes de Enfermería de la privada.

El acuerdo se ha desarrollado a puerta cerrada, sin ningún tipo de publicidad e intentando que tenga la menor trascendencia posible, pero su rúbrica no ha sentado nada bien a la Universidad de Murcia, desde donde dicen no entender esta «excepcionalidad».

Si el pasado año, tras meses de intensas negociaciones y tiras y afloja, la universidad pública logró quedarse con la exclusividad de los tres centros hospitalarios de Murcia (Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía) para las prácticas de sus alumnos de Medicina, ahora siente que la Administración sanitaria le ha colado un gol por la escuadra cediéndole el Hospital Virgen de la Arrixaca a la privada para las prácticas de sus futuros enfermeros.

En agosto del pasado 2016 la UCAM firmó el convenio para las prácticas de Enfermería y Fisioterapia, un acuerdo que ha cambiado tras el nuevo que acaba de suscribir con el Servicio Murciano de Salud. En aquel momento se acordó que los estudiantes de la privada se formarían en los hospitales Santa Lucía y Rosell de Cartagena y sólo coincidirían con los de la Universidad de Murcia en los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía, dejando la Arrixaca en exclusiva para los estudiantes de la institución pública.

Este escenario ha cambiado con el nuevo convenio suscrito entre el gerente del SMS, Asensio López, y el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y publicado hace unos días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm). En él se especifica que los estudiantes que cursan en la Universidad Católica el título oficial de Grado, Máster o Doctorado en Enfermería podrán realizar prácticas docentes en el Hospital Virgen de la Arrixaca y en los centros de todas las zonas básicas de salud del Área I Murcia Oeste, así como en sus correspondientes puntos asistenciales periféricos. Aunque la realización de las prácticas queda condicionada a la disponibilidad de plazas.

Al ceder el Hospital Virgen de la Arrixaca para las prácticas de los enfermeros de la UCAM, el SMS recibirá una contraprestación por parte de la universidad privada al finalizar cada curso académico, una cantidad económica que servirá como compensación por el uso de las instalaciones y medios humanos y materiales. Esta cantidad económica se ha fijado en 0,50 euros por alumno y hora de prácticas, «mientras no exista normativa reguladora en la Comunidad Autónoma al respecto».

El nuevo convenio entra en vigor en el presente curso académico 2017-2018 y tendrá una vigencia de cuatro años. Además, la cantidad económica que se ha establecido como contraprestación se actualizará anualmente con la variación que experimente el IPC. Estos 0,50 euros por alumno y hora de prácticas supone la mitad de lo que está pagando la UCAM por las prácticas de sus estudiantes de Medicina, cantidad que se fijó en 1 euro por alumno y hora. Este es el precio fijado mientras no exista normativa reguladora de la Comunidad, que subiría el coste de Medicina a 1,5 euros.



Delitos sexuales

El nuevo convenio recoge que los alumnos que en sus prácticas requieran mantener contacto con menores deberán acreditar, antes de que se incorporen a sus plazas, que no han sido condenados por sentencia firme por un delito contra la libertad e identidad sexual. «A tal efecto deberán acreditarlo mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales», tal y como señala el texto del acuerdo. No obstante, la UCAM podrá presentar ante el SMS una declaración responsable del secretario general de la universidad con el visto bueno del rector certificando que los alumnos no incurren en estos delitos.

Respecto a los tutores y responsables de prácticas, la Católica designará entre su personal un responsable docente de prácticas que velará, junto con los coordinadores de prácticas en los centros del SMS, por el correcto desarrollo de las prácticas en los centros asistenciales.