Aprendices de una enfermedad

María Llanos es una niña murciana de nueve años a la que hace siete meses le diagnosticaron diabetes tipo 1 y que, desde entonces, y con la ayuda de sus padres, narra su experiencia en un blog, en el que además recopila información útil para todas las familias que vivan la misma situación que le ha tocado vivir a la suya.

A sus padres «se les vino el mundo encima» en febrero de este año cuando la mayor de sus hijas empezó a encontrarse mal en el colegio y, tras ser ingresada, le detectaron la enfermedad, según cuenta a LA OPINIÓN con motivo del Día Mundial de la Diabetes José Manuel Llanos, que vive en La Flota (Murcia) con su mujer, Rosa María, y sus dos hijas, María y Maribel.

«Llevábamos meses viendo síntomas. Algo no iba bien, pero cuando nos lo dijeron me quedé paralizado, tu vida cambia y no sabes bien a dónde acudir», explica José Manuel, que, junto a su esposa, empezó a buscar en Internet información que les ayudase en su nueva etapa. «María se tiene que pinchar cuatro veces al día. Cada día es diferente, lo mismo tiene 200 de glucemia que 80. Y a cada situación un '¿qué hago?' Aprendemos a marchas forzadas», asegura el padre de la niña.

Así, una vez recopilada toda la información que les sería útil para tratar a su hija, José Manuel y Rosa María decidieron reunirlo todo en un único lugar: un blog al que llamaron 'Aprendiz de diabetes'. «Afortunadamente nosotros controlamos de tecnología y sabíamos dónde buscar, pero hay familias que no. Con nuestro blog lo tienen con fácil acceso», explica. Aunque el sitio web contiene información y consejos para pacientes con diabetes en general, se centra especialmente en niños con diabetes tipo 1 y se dirige a padres y familiares, a los propios niños y adolescentes, pero también a los profesores. «Después de estar ingresada, María tenía que volver al colegio y claro, los profesores no saben todo el cuidado que requiere un niño con diabetes porque no les da esa formación. Nos preocupamos y por eso quisimos dedicarles un apartado», apunta José Manuel, quien aclara que sus consejos «están dirigidos a complementar los de los médicos, en ningún caso a reemplazarlos».

En su página web cuentan con un apartado de vídeos educativos, de consejos de nutrición, una biblioteca con documentos sobre la enfermedad y hasta un listado de aplicaciones móviles útiles para diabéticos. Sin embargo, lo más especial del blog es un programa de radio que comparten cada sábado. En él, padre e hija conversan de forma resuelta sobre cómo le ha ido la semana a María y en cada uno de ellos tratan temas diferentes como falsos mitos, dietas o como vivió la pequeña la fiesta de Halloween.

Con su generosa iniciativa no solo consiguen ayudar a todo aquel que consulte su blog, sino que han conseguido que ellos mismos lleven mejor la enfermedad de la pequeña. «Está siendo un ejercicio terapéutico para nosotros. A María le encanta este mundo, se la ve feliz. Si hace siete meses hubiera sabido lo contenta que está ahora no se me hubiera venido el mundo tan encima».