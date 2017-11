Los hosteleros temen las consecuencias de la crisis catalana para el verano

Los hosteleros de la Costa Cálida animan a contrarrestar la desacreditación de España ante Europa

La crisis en Cataluña puede tener ventajas e inconvenientes para el devenir del turismo en la Región de Murcia el próximo año. Así al menos lo asegura la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), María del Mar Martínez, quien, si bien dice que la incertidumbre en la comunidad catalana ha convertido a la Región «en un destino turístico seguro de cara al mercado nacional», también asegura que lo que ocurre con el ´procès´ puede tener consecuencias nefastas para todo el país en lo que respecta al turismo extranjero. «Las imágenes que han salido de España es que somos unos bárbaros que rompen dedos», señala la presidenta de Hostetur, quien llama a realizar un trabajo de cara al exterior para contrarrestar esa imagen negativa que se ha difundido tras las cargas policiales del día del referéndum ilegal en Cataluña.

Para eso, Hostetur editó hace unas semanas un vídeo en el demuestran que «los españoles no somos tan malos», y mucho menos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que la organización ofreció medio millar de estancias gratuitas a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados en Cataluña desde el día del referéndum del 1 de octubre, ante el acoso que sufrieron por un parte de la población. Las estancias serán en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles y apartamentos turísticos de uno o dos dormitorios y bungalows de madera en campings para disfrutar en el periodo comprendido entre el 2 de abril y el 15 de junio de 2018.

Sin embargo, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente de la Comunidad no creen en absoluto en que la situación en Cataluña vaya a lastrar la llegada de turistas el próximo verano, sino todo lo contrario. «Las previsiones que tenemos para 2018 hablan de que va a haber un incremento considerable en el turismo en la Región», indicó el director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Manuel Fernández-Delgado. Entiende el director general, no obstante, que algunos empresarios se sientan «de manera particular y concreta» con miedo a las consecuencias del conflicto catalán para el turismo regional.

Fernández-Delgado destacó que algunos hoteles de la Costa Cálida, como el Doblemar de La Manga del Mar Menor, mejorarán sus resultados en la próxima campaña veraniega debido a que podrá realizar una mejor planificación, ya que el pasado año apenas tuvo tiempo. También señala otros proyectos que están en marcha como la remodelación de Los Delfines, también en La Manga. La Región cuenta con 20.300 plazas hoteleras, de las que la mitad están en la zona del Mar Menor, incluida La Manga.

Según los datos del Gobierno regional, durante julio y agosto de 2017, en los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida se alojaron un total de 120.367 turistas, un 9,2% más que en esos dos meses de 2016, lo que supone un saldo positivo de 10.172 turistas.

Las pernoctaciones sumaron 500.962, un volumen un 3% superior al registrado en el verano de 2016 o, lo que es lo mismo, 14.378 pernoctaciones más. Se incrementaron las pernoctaciones tanto de los residentes en España como los extranjeros.