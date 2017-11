Los agricultores calientan motores para tomar las calles

Quieren que les confirmen cuándo va a incrementarse la capacidad de desalación, que podría llegar a 70 hm3 más, y cuándo se abrirán los nuevos pozos

Los días pasan y cada vez están más cerca las movilizaciones en el campo. El presidente de Coag, Miguel Padilla, recordó ayer que los agricultores no dudarán en salir de nuevo a la calle, en demanda de agua para sus cultivos, si el Ministerio de Agricultura no se compromete a acortar los plazos para «sacarle el máximo» a las plantas desalinizadoras, y para que se abran en breve los pozos de sequía que aún no se están explotando en la Vega Media del Segura.

Ambas medidas podrían aportar caudales para el regadío en el Levante, muchas de cuyas comunidades de regantes ya no tienen dotaciones de agua, y otras apenas si podrán llegar hasta enero.

«De Acuamed esperamos que la desaladora de Torrevieja no sólo desale a corto plazo lo que puede de máximo, es decir, 80 hm3, sino que también llegue a los 120 hm3», apunta el presidente de Coag. A estos recursos se podrían sumar, en breve, 10 más en la planta de Águilas y otros 20 de la de Valdelentisco. En total, 70 hm3.

Los regantes también quieren fechas concretas sobre el proyecto de conexión de las tres plantas desaladoras que permitan hacer una gestión integral de este tipo de recursos.

En cuanto a la batería de pozos de sequía, el dirigente agrario recuerda que son en total 200 «y aún están sin abrirse todos los de la Vega Media», cuestión que debe acelerar la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por orden de la directora general del Agua, Liana Ardiles.

«Si no obtenemos respuestas satisfactorias de ambas reuniones no nos queda más remedio que convocar movilizaciones el próximo mes de diciembre; la gente se juega mucho y están desesperados», insiste Padilla.



Sólo tienen el acuse de recibo

Y mientras tanto, el presidente de la Mesa del Agua y de la patronal de Murcia Croem, José Mª Albarracín, sigue esperando a que le confirmen la fecha de las reuniones con los directivos de la entidad Acuamed (responsables de la gestión y explotación de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco), y de la directora general del Agua, Liana Ardiles.

«Tenemos el acuse de recibo a la petición, pero aun no dan fecha», apuntan fuentes de la patronal.

La intención de los integrantes de la Mesa -que se reunieron el 31 de octubre- era transmitir sus demandas en el más breve plazo posible, para volver a reunirse con las respuestas durante la semana del 13 de noviembre. Sería en ese momento, y a raiz del resultado de los encuentros, tomarían la decisión de convocar las movilizaciones.

Y mientras tanto, sin llover. No se esperan precipitaciones en los próximos días, al menos hasta el próximo lunes, día 13, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Abdet).

«Es kafkiano a estas alturas de la sequía, y cuando llevamos medio año sin recursos del Tajo, que tengamos que estar mirando al cielo para ver si podremos sacar adelante nuestros cultivos», concluye el dirigente agrario.