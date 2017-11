Cinco sindicatos se levantan de la mesa que negocia con el SMS la carrera profesional

Cinco de los seis sindicatos que se sientan habitualmente a negociar los acuerdos con Sanidad han dado un golpe en la mesa y se han negado a continuar hablando con el Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre la recuperación de la carrera profesional para los trabajadores sanitarios en las condiciones que quiere «imponer» el PP y Ciudadanos. Así lo acordaron ayer en una reunión los representantes del sindicato médico Cesm, el sindicato de enfermería Satse, UGT, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS-RM) y CSI-CSIF, que mantuvieron un segundo encuentro, tras el celebrado el 27 de octubre, para abordar este asunto.

Los sindicatos denuncian que no ha habido una negociación previa entre la Administración y las organizaciones, «a pesar de las declaraciones que así lo aseguran», sino que «la situación actual es producto de un pacto firmado entre partidos políticos, que no respeta las funciones negociadoras de la Mesa Sectorial de Sanidad e incumple el compromiso público del Gobierno regional y del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo».

Las organizaciones reunidas ayer (entre las que sólo faltaba CCOO) insisten en que «el acuerdo actual, a pesar de que acaba con una injusticia del sistema dando cobertura a una parte del personal, sigue siendo insuficiente, dado que no concreta cómo se va a evolucionar hasta alcanzar el cuarto tramo, no contempla al personal temporal, a pesar de que sentencias nacionales les reconocen el derecho al acceso a la carrera profesional, y no conlleva el levantamiento de la suspensión del acuerdo de 2009, por lo que el personal que ya percibe carrera no puede avanzar en los tramos que les corresponden». Por ello, las organizaciones sindicales consideran que el actual acuerdo de carrera alcanzado entre PP y Ciudadanos ha dejado fuera a, aproximadamente, 14.000 trabajadores del SMS.

Cesm, Satse, FSP-UGT, SPS y CSIF han manifestado su firme intención de no participar en la negociación del sistema de evaluación hasta que no se produzca el levantamiento de la suspensión del periodo de adscripción para todo el personal del SMS y la Administración presente una propuesta de modelo definitivo.