El SMS reserva 1,7 millones para afrontar futuras indemnizaciones

En las próximas semanas se publicará el concurso de la nueva póliza

La Secretaría General Técnica del Servicio Murciano de Salud (SMS) está ultimando el pliego de condiciones para sacar a concurso en las próximas semanas el seguro de responsabilidad patrimonial de la Sanidad murciana. El pasado mes de marzo el SMS adjudicó a la compañía americana AIG Europa Limited la póliza para afrontar los casos de responsabilidad penal y civil tras dos licitaciones desiertas y decidió dejar para más adelante el contrato para la responsabilidad patrimonial, en el que está trabajando actualmente.

Los casos de responsabilidad patrimonial derivados de la práctica asistencial no están cubiertos por ninguna aseguradora desde el mes de junio de 2016, cuando venció la póliza con Mapfre y ésta decidió no renovarla. Sin embargo, el Servicio Murciano de Salud ha optado por hacerse a sí mismo un «sitema de autoseguro» para el que ha reservado 1,7 millones de euros de su provisión de contabilidad por si tuviera que hacer frente a alguna indemnización, según ha explicado a LA OPINIÓN el secretario general técnico, Pedro Ruiz Castejón. No obstante, subraya que Mapfre está asumiendo la indemnizaciones que corresponden a actos anteriores a junio de 2016 y que el SMS sería el responsable de las que se produzcan desde esa fecha y hasta que se adjudique el nuevo seguro.

En este caso, Ruiz Castejón señala que hasta ahora sólo han tenido que abonar 15.000 euros, ya que este tipo de circunstancias se suelen alargar en los tribunales y tardan en resolverse.

El Servicio Murciano de Salud está ultimando el pliego de condiciones técnicas del nuevo seguro de responsabilidad patrimonial, a falta de concretar el precio, ya que quieren lograr un equilibrio entrte la cantidad que se marcará para la prima y la cantidad de la franquicia, «una situación más complicada, pero a la que nos vemos obligados por las condiciones del mercado», afirma el secretario general técnico.

Desde que en el verano de 2016 Mapfre decidió no renovar la póliza que tenía con la Sanidad murciana, desde la Consejería han trabajado para cambiar la estrategia de contratación del seguro para licitarlo por separado. Por un lado se licitó la cobertura de responsabilidad civil y penal directa del personal asegurado (que suele tener una baja incidencia) y en las próximas semanas se publicará el contrato para la responsabilidad patrimonial, un seguro que esperan poder adjudicar antes de la primavera de 2018.

Esta situación que está viviendo el SMS se está repitiendo en la mayor parte de las comunidades autónomas, donde se está produciendo una fuga de aseguradoras que consideran que ya no les es rentable continuar en el sector sanitario debido a unas indemnizaciones cada vez más elevadas. Ésto ha llevado a algunas grandes compañías a dar el paso de abandonar el ámbito de la Sanidad, como es el caso de Barclays, Mapfre, Zurich o SegurCaixa, entre otras.

El Servicio Murciano de Salud cuenta con un seguro de responsabilidad civil desde el año 2002, cuando recibió las transferencias sanitarias del antiguo Insalud.