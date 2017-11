El Gobierno no aprobará la Ley de Universidades si "divide" a la UPCT, UMU y la UCAM

El Gobierno regional no aprobará la reforma de la Ley regional de Universidades si no obtiene el "consenso" necesario entre los diferentes actores que tienen que participar en la misma y genera "división" entre instituciones, tal y como ha afirmado la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo.

Arroyo ha contestado de esta manera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que este martes se mostró partidario de una nueva Ley de Universidades que parta "desde el consenso de todos los actores" y apostó por que haya "pluralidad de ofertas educativas" y que los padres y alumnos de la Región "puedan ser libres para decidir" dónde quieren estudiar.

En este sentido, Arroyo ha considerado que López Miras "lo dejó bastante claro" con sus declaraciones efectuadas en el contexto de la apertura del curso académico 2017-2018 de la UCAM, ya que "mostró la postura liberal del Gobierno regional".

López Miras "apuesta por la libertad en todos los sentidos", tal y como ha destacado Arroyo, quien ha puesto como ejemplo a este respecto las reformas emprendidas por el Ejecutivo murciano en el marco de la "libertad económica" con el fin de "atraer empresas y para simplificar todos los trámites que sean necesarios, con el fin de hacer de esta una tierra de oportunidades".

En este mismo contexto, López Miras hizo referencia a su "apuesta por la libertad en la Educación, a la hora de que cualquier familia pueda decidir dónde quiere que estudien sus hijos, tanto en el ámbito universitario como en cualquier otro ámbito, desde la Educación Infantil", tal y como ha aclarado Arroyo.

A su juicio, López Miras dejó "bastante clara" su postura a este respecto y sobre la reforma de la Ley regional de Universidades, al decir que "se tiene que adoptar desde el consenso y desde el entendimiento", escuchando "a todos los actores que tienen que participar en la misma".

"No se haría ninguna reforma si hay división entre instituciones", según Arroyo, quien ha precisado que esa reforma se tiene que realizar con la participación de la comunidad universitaria, es decir, "de profesores, alumnos y quienes realmente tienen que analizar las aportaciones para adecuar la Ley al año 2017 o 2018".

Y es que la Ley regional de Educación actual data de 2005, tal y como ha señalado Arroyo, quien ha insistido en que no se va a hacer ninguna reforma "si no hay consenso y acuerdo, siempre desde el ámbito del entendimiento".

En cualquier caso, el Gobierno regional "apuesta por que haya pluralidad a la hora de impartir los títulos en cualquier nivel de enseñanza", según Arroyo, quien hace extensivo este carácter al ámbito no solo educativo, sino también al de la empresa, entre otros.

Asimismo, ha señalado que e Gobierno regional "apuesta siempre por el consenso y el entendimiento, y que se afronten las reformas importantes de la Región de Murcia desde la escucha activa a todas las asociaciones, colectivos y actores que tienen que participar en la misma".

López Miras dijo cuál es la postura del Gobierno regional sobre la reforma pero también "cuáles son las condiciones básicas" en las que quiere que se desarrolle, de acuerdo al "talante" del Ejecutivo, con el fin de que se lleve a cabo "desde el consenso y el entendimiento".

"Si no hay consenso ni entendimiento, no habrá reforma de la Ley de Universidades", según Arroyo, quien ha reiterado que "debe haber consenso entre todos los actores" para lograr una Ley que "fomente esa unidad e integración, no la división entre instituciones".

Al ser preguntada por la postura que tendría la Universidad de Murcia ante la reforma, Arroyo ha indicado que el presidente de la Comunidad "quiere que se hable sobre esa nueva reforma de la Ley y que se escuche a todos los actores que tienen que participar activamente en esa reforma".