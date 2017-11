La Región habla fatal inglés

Los españoles no mejoran su nivel de inglés y descienden tres puntos (con una puntuación de 56.06 sobre 100 frente a los 59.98 puntos que se obtuvieron el año pasado) en un ranking internacional, en el que se incluyen 80 países y que lidera Países Bajos, así se desprende del informe 'EF EPI' que ha elaborado Education First (EF) sobre los mejores hablantes no nativos de inglés, según ha informado la entidad.

Entre las novedades de esta séptima edición del estudio destacan que la muestra se ha realizado entre un millón de examinados y que, por primera vez, participan países como Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Grecia, Nigeria y Sudáfrica. El 'top ten' del estudio lo encabeza, además de Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Singapur, Finlandia, Luxemburgo, Sudáfrica, Alemania y Austria.

El informe detalla además, que Europa posee los niveles más altos de inglés de todas las regiones del mundo, gracias a su cosmopolitismo y colaboración internacional que convierten el conocimiento del idioma en requisito primordial. Sin embargo, según el estudio, en algunas de las economías europeas, como la española, el dominio del idioma es todavía demasiado bajo para que se generen interacciones eficientes en el ámbito laboral.

En este sentido, y en cuanto a la distribución por sexos, tanto en España como a nivel global el nivel de inglés de las mujeres es superior al de los hombres. Además, según EF, las mujeres disfrutan de un nivel de educación más alto y tienen más posibilidades de cursar bachillerato en lugar de escoger formación profesional.

Por su parte, el nivel de conocimiento del inglés entre los jóvenes es más alto que el de la gente mayor, gracias, según los impulsores del estudio, a un sistema educativo que tiene como objetivo fomentar el bilingüismo a través de la enseñanza de inglés desde una edad temprana.

Además, el EF EPI ha encontrado también una correlación entre el nivel de fluidez de inglés y el poder adquisitivo, calidad de vida, innovación y otros indicadores socio-económicos. Así, detalla que existe una relación positiva entre el nivel de fluidez de inglés y el salario bruto medio.



MÁS CONOCIMIENTO EN EL NORTE

Por Comunidades Autónomas, las regiones del norte son las que presentan un mayor conocimiento de inglés, concretamente el País Vasco se posiciona a la cabeza y obtiene un nivel "alto" con una puntuación de 59.29 puntos sobre 100. Le siguen Navarra y Asturias con 59.25 y 59.04 puntos respectivamente. Por debajo de los 58 puntos se encuentran Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Aragón, Castilla y León y Cataluña y con calificaciones moderadas, cercanas a los 55 puntos, están los archipiélagos de Baleares y Canarias, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana. En las últimas posiciones, con un nivel medio-bajo se encuentran a Murcia y Extremadura.

En cuanto a las principales ciudades solo Barcelona y Bilbao superan el nivel moderado, con 58.69 y 58.15 puntos respectivamente, seguidas de Madrid y Zaragoza con menos de 58 puntos. A la cola quedan las ciudades de Valencia, Sevilla y Alicante con niveles que no superan los 55 puntos.

Por otro lado, también se ha publicado este miércoles 8 de noviembre el índice del Dominio de Inglés de EF para Escuelas (EPI-s), un informe complementario al EF EPI que examina la adquisición de conocimientos de inglés por estudiantes de secundaria y bachillerato de 26 países.

En este sentido, este informe concluye que los estudiantes españoles no mejoran su inglés a tasas constantes de un año a otro, pues, aunque lo natural sería que los conocimientos mejorasen de forma continua, teniendo en cuenta que la formación es similar cada año, los profesores están igualmente cualificados y siguen un plan de estudios en torno al progreso continuo, la progresión suele ser irregular. Así, los estudiantes españoles desarrollan conocimientos de inglés mucho más rápido durante la educación secundaria inferior que durante la educación secundaria superior.

Por último, los expertos de EF ha considerado que los sistemas educativos de España experimentarían una gran mejora si la enseñanza del inglés se centrara en las habilidades comunicativas, mediante estrategias que incorporen al programa universitario cursos de inglés vinculados a cada disciplina o poniendo a disposición de las personas adultas cursos de perfeccionamiento vinculados a su profesión.