Todos los sindicatos de la Policía se unen para exigir el cierre del CIE

SUP denuncia que los internos "se ven en superioridad numérica" tras la llegada masiva de pateras del último mes

Las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía se pusieron ayer de acuerdo para exigir el cierre inmediato del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera, donde en apenas 48 horas se produjeron dos incidentes, el último en la tarde del domingo, cuando alrededor de sesenta personas intentaron fugarse y se enfrentaron a los agentes allí destinados, dejando trece heridos, entre ellos cuatro policías y nueve internos.

Los sindicatos SUP, el mayoritario en el cuerpo, CEP, UFP, ASP y SPP consideran que el CIE no reúne actualmente las condiciones necesarias para garantizar la seguridad «no solo de los policías allí destinados, sino de todas las personas que trabajan en el centro, desde los miembros de las ONG hasta el personal de cocina y de limpieza», afirma el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, Javier Monje, quien añade que la llegada masiva de pateras a la costa en el último mes ha agravado la situación. «Ahora mismo el CIE está al máximo de su capacidad, aunque es cierto que no la sobrepasa, pero porque dos habitaciones fueron clausuradas y siguen sin abrirse. Los internos ven que están en superioridad numérica», afirma.

Las organizaciones profesionales han solicitado una reunión urgente del comité de prevención de riesgos laborales y proponen realizar una visita con los responsables políticos al CIE. «Invitamos al delegado del Gobierno a que, si tiene a bien acompañarnos, venga a ver las deficiencias que presentan ahora mismo las instalaciones y las mejoras que habría que realizar para contar con las máximas condiciones de seguridad. De las 19 mejoras que propusimos hace unos meses, solo se han llevado a cabo dos, lo cual nos parece irresponsable», afirma el delegado provincial del SUP.

Monje indicó que los agentes de la Policía que trabajan en el centro de internamiento para extranjeros se encuentran «desolados» porque no saben «si cualquier día van a salir de allí con la cabeza rota». «La tensión es tremenda y se puede observar en la extrema violencia que están empleando los internos en los últimos días». El portavoz del SUP afirmó que en los últimos años se han realizado reformas en el CIE de Sangonera, aunque estas siguen siendo insuficientes. «Se deben acometer obras de calado y no solo cambiar las cámaras y elevar el vallado, como se ha hecho la última vez. Debe haber voluntad política. Sabemos que cuesta dinero, pero creemos que merece la pena por la seguridad de las personas que trabajan en el CIE y los internos», asegura Monje.

Entre las medidas que reclaman las organizaciones sindicales se encuentra la instalación de puertas automatizadas, de manera que se evite el contacto directo entre los policías nacionales y los internos. También el refuerzo de los agentes que prestan labores de seguridad en los centros, que no son cárceles como tal, sino lugares de internamiento donde están los extranjeros sin papeles que entran en España durante el periodo de tiempo en el que un juez decide sobre su situación. La legislación señala que la estancia de los inmigrantes en estos centros no debe sobrepasar los 60 días. En el CIE de Murcia hay 130 plazas, según la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.



Podemos exige medidas

Por su parte, el diputado regional de Podemos Andrés Pedreño exigió también el cierre del CIE y anunció que su partido a pedir visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como una entrevista urgente con el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, con la jueza responsable del CIE, con la ONG Convivir sin Racismo y con el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), además de preguntar por el asunto en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.