La Región sortea el efecto 'Brexit' y mantiene su tirón turístico entre los ingleses

Catorce empresas y entidades murcianas participan en la World Travel Market, en la que se ya ha cerrado un acuerdo con British Airways para abrir una línea aérea con Heathrow esta primavera

Catorce empresas y entidades murcianas están presentes en el World Travel Market (WTM) que tiene lugar hasta mañana en Londres después de cerrarse un acuerdo con British Airways para abrir una línea aérea con Heathrow en la primavera del año próximo. En la temporada otoño-invierno, la Región estará conectada con Reino Unido a través de nueve rutas aéreas regulares, dos más que el año pasado, con Londres (Gatwick, Luton, Stansted y Southend); Birmingham, Bristol, East Midlands, Leeds y Manchester.

Además de con British Airways Holidays, también se han mantenido encuentros de trabajo con Click & Go, operador irlandés 'on line' socio de la compañía aérea Aer Lingus, y con empresas líderes en la venta de estancias en playa como 'On the Beach', 'The Carter Company', referencia indiscutible en Gran Bretaña en paquetes turísticos de cicloturismo, la Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (IAGTO) y la Asociación Europea de Touroperadores (ETOA), entre otros.

El consejero de Turismo, Javier Celdrán, encabeza la delegación murciana en la que la Comunidad presenta su oferta turística para cerrar nuevos acuerdos comerciales con operadores internacionales como British Airways Holidays, con el que se han cerrado nuevos vuelos con Heathrow y un incremento de la contratación de alojamientos de la Costa Cálida.

Celdrán señala, al respecto, que «a pesar de la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, de momento no se han percibido los efectos del 'Brexit' en la Región, ya que el número de viajeros de esta procedencia se ha incrementado un 4% en los nueve primeros meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 337.983 turistas».

La delegación regional cuenta por primera vez con representantes de Carthagineses y Romanos, y centrará sus esfuerzos en promocionar la Región con destino ideal para cualquier viajero amante del golf, la náutica, los cruceros, la naturaleza, la gastronomía y la cultura. El espacio de la Región cuenta con una zona especial para albergar reuniones en las que el Instituto de Turismo ha cerrado medio centenar de reuniones bilaterales con operadores y medios especializados. Uno de los principales objetivos de esta edición, según Celdrán, es «trabajar con los operadores participantes en la campaña de mercadotecnia del Instituto de Turismo para cerrar paquetes que vinculen a nuestro destino con una o más actividades, alojamiento y en algunos casos también vuelo».