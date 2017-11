La dirección de ´GH´ expulsa al murciano José María

"La dirección de Gran Hermano ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable. Asimismo, se ha considerado oportuno, y así se le ha transmitido a Carlota, que por el momento abandone también la casa".

Es el comunicado que se puede leer en la web de Telecinco. De esta manera, el concursante murciano (en concreto, de Torre Pacheco) habría salido de la casa más famosa de Guadalix. De momento, Mediaset no da más explicaciones sobre el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión.

Carlota y José María comenzaron una relación sentimental en la casa. Numerosos internautas especulaban en redes sobre los motivos de la salida del concurso, que no abandono, y destacaban que podría tratarse de un episodio protagonizado por la pareja.

Hace unos días, un debate sobre el cambio climático en el programa entre José María Pérez, el concursante de Torre Pacheco, y Maico, el italiano que reside en Murcia, ha dejado varios comentarios polémicos: "Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico (que es de Navarra) o Pilar (que es de Zaragoza), se inunda todo yo me alegro", ha dicho José María. "Yo me alegro, yo me alegro por no pasar agua", ha insistido el concursante, que es agricultor de profesión.

"¡Que se jodan y si me ven me la pela! Yo me alegro. No quiero que nadie se muera ni nada, pero me alegro. ¡Por no pasar el agua! Es vergonzoso", ha señalado el joven. "Si sobra agua pásala para abajo, que hay Murcia. Pero no, ellos prefieren que se desborde y se pierdan sus plantaciones y su ganado", ha asegurado José María, en una discusión grabada por el canal 24 del 'reality'.

"Sus aficiones son salir con sus amigos, jugar al fútbol, al pádel, al pin pon y correr, además de ver películas en el cine, dormir y echarse una buena siesta en su sofá. Quiere entrar en Gran Hermano porque le encantaría vivir la experiencia y aprender a comer bien, ya que su alimentación básica consiste en chocolate, patatas fritas y pan", indicaba Telecinco cuando el pachequero entró en el concurso.

En la página web de Telecinco, este joven de Torre Pacheco se define "como un chico activo y deportista que consigue caerle bien a todo el mundo. Le encanta dormir, es muy mal hablado y muy cabezón".