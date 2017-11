"Confié en la detective porque ella colaboraba con la Policía"

Un agente de Policía jubilado de 62 años, que responde a las iniciales F. M. T., se sentaba ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia, acusado de un delito de revelación de secretos: pasó, según admitió, a una investigadora privada información sobre una mujer extranjera, a cuyos datos él podía acceder al estar en Extranjería, en Sangonera.

El hombre, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión, explicó que conocía a la detective «de Jefatura de Policía», dado que «a veces ella colabora con la Policía».

«Me llamó, me dijo 'oye, mira , tengo aquí una mujer que es francesa, pero yo creo que no es francesa, ¿me lo puedes mirar?' Y yo se lo miro. Y me sale una mujer que es marroquí».

Preguntado por el fiscal por si cobró por pasarle los datos, F. M. T. subrayó que no. Insistió en que la Policía «había colaborado en alguna ocasión con la Policía». «Por eso le facilité todos los datos», destacó. «No era la base de datos de antecedentes penales. Yo le di eso porque confío en ella. Era una forma de colaborar entre distinta gente que nos dedicamos a la investigación. Yo confiaba en ella», hizo hincapié. Pasarse este tipo de datos, confesó el agente jubilado, «es una práctica común en todas las dependencias».

Además, detalló que la detective necesitaba los datos de la mujer porque «una empresa la quería contratar». «Sabía idiomas, la querían para hacer negocios con Oriente Medio o con el Magreb», comentó. Preguntado por su abogado defensor sobre si en realidad le había hecho un favor a la mujer (a la que acabaron contratando), F. M. T. dijo: «Pues posiblemente».