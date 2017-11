Un banco único del agua y más trasvases, en el Pacto Regional

Defiende fijar un precio único y subvencionado para el agua desalada con destino al regadío

Trasvases y nuevas interconexiones entre cuencas; un banco único del agua en todo el país; potenciar la desalación del agua del mar; mantener los regadíos de la cuenca y del Trasvase Tajo-Segura con sus actuales superficies; y suprimir la sobreexplotación de los acuíferos a medio y largo plazo.

Estas son las principales medidas que incluye el Pacto Regional del Agua que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha remitido a los partidos políticos para su futura aprobación.

El Pacto defiende que las medidas necesarias para acabar con el déficit estructural de la cuenca, con nuevos recursos complementarios para el conjunto de la cuenca del Segura, debe incluir nuevas interconexiones entre cuencas y nuevos trasvases.

Para la Región de Murcia resulta de gran importancia las cesiones de derechos, «bien mediante contratos o bien mediante centros de intercambio o bancos públicos de agua», según la propuesta de Pacto, que también considera necesario clarificar plenamente el marco normativo de estas figuras y estudiar su extensión a conceptos hoy inexistentes «como la del banco o fondo nacional único, no organizado por demarcaciones como los actuales», y los nuevos mecanismos financieros y tarifarios que pudieran desarrollarse.

En el documento se deja claro que la utilización de todos los recursos hídricos convencionales y no convencionales, tanto propios como trasvasados, « ha alcanzado ya sus límites máximos posibles» y no solo no admiten ampliación, «con la única excepción matizada de la desalación», sino que además «tendrá que ser eliminada la actual sobreexplotación de acuíferos».

Por lo que respecta a los riegos, defiende que es necesario una «permanente actualización y contraste de los registros de derechos sobre aguas de riego, incluyendo revisiones de los perímetros, orígenes y dotaciones empleadas».

El Pacto regional apuesta por una tarifa única para toda el agua desalada con independencia de su origen, por lo que «es absolutamente necesaria la interconexión de las plantas ya existentes».



Podemos no lo apoya

La diputada regional de Podemos, María Giménez, lamenta que el Partido Popular sólo intente con este Pacto que el resto de partidos «asuman sus postulados sin abrir el debate a más sectores que a los suyos».

Podemos no entiende cómo pretenden arreglar cuestiones como el déficit y la sobreexplotación de acuíferos «con el impulso de nuevas interconexiones y nuevos trasvases, totalmente inviables por razones políticas, sociales y ambientales». Tampoco comparten la tarifa única de desalación o la subvención generalizada porque «no es justo que paguen lo mismo las grandes empresas agroexportadoras que los pequeños agricultores», añade.

Por último, considera que las medidas del documento que han recibido del Gobierno regional son «inviables desde un punto de vista social, político y ambiental. Además de poco efectivas, socialmente injustas y realizadas al margen de la sociedad civil involucrada».