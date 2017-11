La falta de agua 'mueve' a la Región

No descartan movilizaciones si las respuestas «no son convincentes»

Los integrantes de la Mesa Regional del Agua por un lado, los alcaldes del Campo de Cartagena y los regantes de la zona, por otro; y la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Todos a su manera y desde su punto de vista, se movilizaron ayer para conseguir que se oiga, lo más alto posible, la voz de la «desesperación» y se consiga mover y remover conciencias dentro y fuera de la Región ante la extrema sequía.

Los más madrugadores fueron los integrantes de la Mesa Regional del Agua, que pasadas las 9 de la mañana se reunían en la sede de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), presidida por José María Albarracín.

Hacía cuatro meses que no se reunían los representantes de los sindicatos agrarios (Upa, Asaja y Coag); de las asociaciones de empresas agrícolas, exportadores y agroalimentarias (Proexport, Apoexpa, Agrupal); de las cooperativas (Fecoam, Fecamur) y de los regantes (Scrats y Jucers).

Tras llevar a cabo un análisis de la situación por la que el sector atraviesa -«es kafkiano que una región entera esté a estas alturas mirando al cielo y a expensas de las lluvias»-, los integrantes de la Mesa acordaron llevar a cabo cuatro iniciativas, antes de plantear la llamada a la movilización del sector en particular y de la ciudadanía en general.

En primer lugar se ha solicitado una reunión con los máximos responsables de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), gestora de las tres principales desaladoras del Levante: Torrevieja (Alicante), Águilas y Valdelentisco (Mazarrón). «Necesitamos saber cuánto van a tardar en ponerlas a producir al máximo de su capacidad y cuándo estarían previstas las obras de conexión entre las tres plantas para una mejora de la gestión de los recursos», explicó el secretario general de Upa, Marcos Alarcón.

En segundo lugar, han pedido una entrevista con la directora general del Agua, Liana Ardiles. «Debe explicarnos por qué no se han abierto aún la batería de pozos de sequía de la Vega Media, que en ocasiones de necesidad como ésta ya deberían estar operativos; y por qué no se pueden agilizar más las cesiones de derecho de aguas sobrantes entre las comunidades de regantes, que están tardando meses en aprobarse», apuntó el presidente de Coag, Miguel Padilla.

En tercer lugar, han solicitado al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que presida la próxima reunión de la Mesa, convocada para la semana del 13 de noviembre, en la que, a raiz del resultado de las reuniones anteriores deben tomar la decisión de convocar o no manifestaciones para hacer oir la voz «de la huerta que se muere».

Los integrantes de la Mesa, además, esperan que López Miras explique la tardanza en reunirse con el presidente español, Mariano Rajoy, para hablar de las necesidades hídricas de la Región y de las medidas a poner en marcha para que «lo que estamos pasando no se repita», indicó Alarcón.

De hecho, el dirigente agrario no dudó en afirmar que «estamos así, además de por la sequía, por la negligencia y pasividad de la Administración que durante tantos años no han puesto en marcha las obras e infraestructuras necesarias para paliar este tipo de situaciones».

Una vez más, en la Mesa del Agua se dejó claro que esta Región y el Levante en general no podría mantener su actual actividad agroalimentaria sin el Trasvase del Tajo; y que el futuro Pacto Nacional del Agua, de alcanzarse en esta legislatura, debía contemplar algo más que palabras que gusten a todos los firmantes.

«Nuestra situación es dramática y se agudizará si no llueve en las próxima semanas», manifestó Padilla, quien dejó claro que desde Coag no dudarán en convocar movilizaciones si las respuestas que les ofrezcan desde Acuamed o la Dirección General del Agua no son convincentes.

El presidente de los regantes del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, informó a la Mesa de las asambleas que mantienen con todas las comunidades de regantes levantinas para buscar apoyo en la sociedad civil de las distintas localidades, necesaria en caso de poner en marcha movilizaciones futuras.

Por su parte, El presidente murciano, Fernando López Miras, trasladó tanto José María Albarracín como al presidente de los regantes del Trasvase su «plena disposición» a reunirse con la Mesa del Agua en la fecha que ellos decidan, según informan fuentes de la Comunidad.