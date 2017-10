Aconsejan a los enfermeros que no vacunen en los colegios sin médicos

El Sindicato de Enfermería denuncia ante el consejero de Salud, Manuel Villegas, y el gerente del SMS, Asensio López, el «riesgo legal» que implica el Protocolo regional para la administración de vacunas en los centros educativos en la inminente campaña sanitaria.

Dicho Protocolo autonómico recoge que son los profesionales de enfermería los que deben de ir a los colegios a vacunar a los niños, pero sin la figura del médico que es el responsable de la prescripción. «Esto se opone a lo señalado por el Real Decreto 954/2015 en vigor que tiene un rango superior», según indicaron.

El Real Decreto recoge, del mismo modo, que los profesionales de enfermería no pueden realizar el Diagnóstico Diferencial entre Lipotimia y Anafilaxia porque, si bien están cualificados para ello, se lo impide la actual regulación, al igual que actuar en el manejo de las reacciones vacunales en niños y adolescentes.

Satse también ha denunciado que el Protocolo de la Región de Murcia carece de validez ante el Real Decreto nacional, ya que no está pasado por el Ministerio de Sanidad y validado como regula el propio RD 954/2015.

Ante todo este atropello, el sindicato ha aconsejado «a sus afiliados y a la enfermería murciana que no acudan a los colegios a vacunar si no van acompañados del personal médico requerido. Para los representantes sindicales, la Administración no puede obligar a que los profesionales de enfermería incumplan la legislación vigente», subrayan.