La Región de Murcia, presente en la manifestación por la unidad de España

Los catalanes no independentistas no están solos. Muchos españoles se han solidarizado con sus paisanos de Cataluña que no están de acuerdo con las últimas decisiones tomadas por su Gobierno y que han tenido como resultado la proclamación unilateral de la independencia en el Parlament.

Hasta 1,3 millones de personas, según el dato de Societat Civil Catalana, se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona en contra de la deriva secesionista y a favor de la unidad de España bajo el lema "Todos somos Cataluña", una protesta multitudinaria a la que han acudido los máximos responsables políticos del PPC, Cs y PSC.

La Casa Regional de Murcia en la ciudad condal no ha querido perderse la cita y ha estado presente en la marcha por la unidad. El grupo de murcianos han llevado consigo la bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.