Nuevo caso de ´phishing´ dirigido a clientes del Sabadell

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios CONSUMUR alerta de un nuevo caso de "phishing" o estafa bancaria dirigido a los clientes del Sabadell.

La organización ha tenido conocimiento del envío masivo de un correo electrónico fraudulento en el cual se insta a los usuarios a verificar los datos de su cuenta tras haberse detectado errores en la cuenta.

Este correo electrónico es enviado desde la dirección Sabadell@sac.net

Como asunto se puede leer "Aviso Seguridad Banco Sabadell".

El texto del correo electrónico es, literalmente, el siguiente:

"Estimado Cliente:

Durante nuestro mantenimiento regular y procesos de verificacion, hemos detectado una serie de errores en la informacion registrada de su cuenta.

Esto se debe a alguno de los seguientes factores:

1.- Un cambio reciente en su informacion personal (cambio de direccion etc.)

2.- Que Ud. haya proporcionado informacion invalida durante su proceso inicial de registro en internet Banco Sabadell o que aun no haya realizado dicho registro.

3.- Acceso a su cuenta de Banco Sabadell atraves de diferentes direcciones IP. Esto seguramente se debe a que la direccion IP de su PC es dinamica y varia constantemente, o debido a que Ud. ha utilizado mas de un ordenador para acceder a su cuenta.

4.- No dispone de firma electronica o se encuentra bloqueada.

Para verificar la actividad de la misma y omitir el proceso de baja, debe entrar en su cuenta haciendo click en el siguiente enlace:

Activacion clientes

Si la informacion en su cuenta no se actualiza en la seguientes 12 horas, el acceso a su cuenta sera restringido hasta que podamos verificar que Ud. es el titular de la cuenta.

(C)Banco Sabadell S.A. 2017. Todos los derechos reservados."

El texto se caracteriza por contener un gran número de errores gramaticales y faltas de ortografía.



Consejos para evitar el "phishing"

Ante el aluvión de estos correos electrónicos, frecuentemente utilizando a supuestas entidades bancarias, CONSUMUR ofrece a los usuarios de la banca electrónica una serie de sencillos consejos para no caer en la trampa del phising.

1.- Tenga en cuenta que los argumentos más comunes para justificar la necesidad de introducir los datos de acceso son: Problemas de carácter técnico, recientes detecciones de fraude, recomendaciones de seguridad y cambios en la política de seguridad de la entidad.

2.- No abra correos electrónicos escritos en otro idioma. Su entidad financiera no se dirigiría a usted en otro idioma distinto al habitual.

3.- No atienda a correos enviados por entidades de las que no es cliente en los que le pidan datos personales o que afecten a su seguridad.

4.- No responda a sorteos u ofertas económicas de forma inmediata e impulsiva.

5.- No atienda a correos de los que sospeche sin confirmarlos telefónica o personalmente con la entidad firmante.

6.- Tenga en cuenta que las entidades financieras no solicitan a sus clientes verificar sus datos a través del correo electrónico.

7.- Para evitar caer en este tipo de estafas, es recomendable teclear la dirección del banco "online" o ficharla en los "Favoritos". En cualquier caso, evite acceder a su web través de mensajes de correo electrónico o páginas web de terceros.

Los consumidores y usuarios que deseen interponer una reclamación o recibir más información, pueden hacerlo acudiendo presencialmente a la organización, o a través de la oficina virtual, www.consumur.org. También podrán solicitar información llamando al Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario: 968 22 30 82.