"Los estudiantes dispondrán en breve de un teléfono 24 horas contra el acoso escolar"

Adela Martínez-Cachá (Lorca, 12- 09-1969), además de ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba, es doctora por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Universidad Miguel Hernández). Su historial académico es casi tan amplio como el político. Y es que, pese a que lleva ´sólo´ diez años en política, su carrera ha sido meteórica. Actualmente es la consejera de Educación y tras medio año en el cargo subraya que su hoja de ruta es reforzar la inversión en los centros y que se apueste por la innovación y las nuevas tecnologías.

En primer lugar, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir por la Consejería? Estamos trabajando en un ambicioso plan, que se denominará ´Plan de éxito educativo´, y que incluirá medidas para bajar la tasa de abandono escolar y mejorar la calidad educativa. También incluye formación para el profesorado y alguna de las medidas más concretas será la tutorización de alumnos, es decir, que unos compañeros se puedan ayudar a otros, fomentando el trabajo en grupo. Es un plan totalmente trasversal que afectará a docentes, alumnos e infraestructuras. Este plan supone un gran esfuerzo para la Consejería, como ha sido recientemente nuestro compromiso para que a fecha de 31 de julio, todos los docentes tuvieran su destino y a 1 de septiembre estuvieran contratados, por lo que podemos decir que ha sido un inicio de curso con total normalidad.

El próximo año Educación convocará 506 plazas en una oferta de empleo público que ha calificado como «histórica». ¿Qué opina de que los sindicatos pidan más plazas? Se trata de una gran oferta de empleo público, pero no nos tenemos que quedar con esa cifra, sino con los más de 3.000 puestos de trabajo para el periodo 2018-2021, algo que no se recuerda en esta comunidad. Se irán alternando oposiciones de Primaria y Secundaria. Eso da una tranquilidad enorme a los opositores y a todos aquellos murcianos que se están planteando entrar a formar parte de la administración regional. La postura de los sindicatos se basa en decir que durante la crisis ha habido un retroceso porque no se han convocado plazas por los motivos que todos conocemos y lo que quieren es recuperar la situación de antes de la crisis. Es un discurso perfectamente válido, pero es una mesa de diálogo distinta a la mesa en la que se negocia la oferta de plazas. El Gobierno regional está dispuesto a sentarse para planificar el nuevo escenario que entre todos recuperaremos.

¿El Gobierno tiene aseguradas las partidas presupuestarias para mantener el Bachillerato y la FP en la enseñanza concertada? Es un compromiso de este gobierno y por supuesto estará garantizado en los presupuestos de 2018. Queremos que las familias murcianas tengan la libertad de ejercer su derecho a la hora de elegir dónde educar a sus hijos. Garantizando que no haya trasvase de alumnos de la pública a la concertada, ya que únicamente se va a concertar el Bachillerato en centros que llevan muchos años funcionando.

Recientemente se presentaban las medidas de impulso para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en la Región. ¿En qué consistirán dichas medidas y cuándo entrarán en vigor? Tenemos que fomentar el Bachillerato de investigación, que aún está implantado en pocos centros de la Región. Los centros donde está funcionando demuestran una clara apuesta por la aparición de vocaciones científico-técnicas. En los próximos años, el mercado laboral irá en ese sentido, demandando profesiones en el ámbito de la tecnología. Es muy importante que estemos preparados para ello, por eso estamos trabajando con los IES de la Región en actividades que van desde robótica hasta actividades en torno a la investigación.

Los presupuestos para 2017 incluyen una dotación de un millón de euros para personal de enfermería. Se trata de una enmienda de Ciudadanos, que junto al interés que tenemos desde el Partido Popular, queremos trabajar de forma conjunta en una mesa donde estén presentes las Consejerías de Educación, Sanidad y todos los implicados en el ámbito de la enfermería para poder hacer un diseño óptimo.

Uno de los objetivos de la Consejería es la mejora constante de las infraestructuras de los centros educativos. Este año tenemos un total de 20 millones de euros para invertir en infraestructuras y estamos realizando un esfuerzo inversor de una magnitud importante en muchos centros.

La Consejería está a la espera de una auditoría energética para poder adaptar las aulas a los cambios climáticos. ¿Cómo se afrontarán dichos cambios? Lo haremos de una forma responsable y trasversal, y cuando digo responsable, me refiero a no hacer inversiones sin tener una base técnica que nos indique qué inversiones hay que priorizar frente a otras. La situación climatológica de Caravaca por ejemplo, nada tiene que ver con la situación de Lorca o de Águilas. También los centros no son los mismos, ni están en las mismas condiciones, por lo que a la hora de hacer un plan de inversiones en materia de climatización, lo primero que debemos de tener son las auditorías energéticas que marcarán un plan de mejora, y ese plan nos dirá dónde tenemos que invertir y en qué orden.

Para prevenir el acoso escolar, la Comunidad ha convocado el programa ´Educando en Justicia´, que llegará a más de 38.000 alumnos de la Región, ¿cómo se mejorará la convivencia en los centros educativos? Estamos muy preocupados y por tanto muy ocupados con el tema del acoso, la medida puesta en marcha desde el Ministerio es una acción más que se une a todas las medidas que incluye el ´Plan de Convivencia Escolar´. Un plan que está vivo porque continuamente nos encontramos con situaciones nuevas de acoso. En breve el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presentará un teléfono 24 horas para que los estudiantes tengan un nuevo servicio en el que profesionales (como psicólogos y pedagogos) de Murcia, escucharán los problemas de estos jóvenes guardando su intimidad y anonimato para intentar entre toda la comunidad educativa poder acompañarlos, que no se sientan solos, que no sientan miedo a la hora de poner de manifiesto por lo que están pasando, para finalmente buscar soluciones.

¿El servicio telefónico llegará a más consejerías? Es un teléfono que va a estar a disposición de todos los chicos de la Región y lo que pretende es acompañarles en ese momento de angustia que genera una situación de acoso para que sepan qué hacer y que hay mucha gente detrás de ellos para que esa situación se acabe cuanto antes. Si eso tiene que incluir una actuación en el ámbito de la seguridad será el profesional que atienda esa llamada y el que sabrá qué medidas tomar en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma.

El IES Ginés Pérez Chirinos de Caravaca ha iniciado este año un nuevo ciclo de Formación profesional de Calzado y Complementos de Moda. ¿Cuando existe una demanda de cursos, en este caso en el calzado, cuál es el proceso para crear un módulo y conseguir reglar dicha educación? Es un proceso largo y complejo, para el que la Dirección General de Formación Profesional tiene que realizar un trabajo muy intenso. No es solo que un ámbito empresarial, como la asociación de Empresarios del Calzado estuviera interesado, sino que además tenemos que ser capaces de que ese currículum en Madrid sea aprobado para que finalmente se pueda implantar. Una vez que está concedida la autorización, es muy importante la implicación del centro. El IES Pérez Chirinos tenía una implicación muy activa. Con este modelo de FP Dual, lo que se consigue es tener una garantía de éxito, los empresarios están deseando que esos chicos acaben para que se integren directamente en sus empresas. Un módulo de FP, único en España, que goza de un Eramus+ K3, que tienen una dotación económica de más de 300.000 euros, lo que viene a poner de manifiesto que se han hecho las cosas bien y que se ha encajado perfectamente lo que necesitan los empresarios con las necesidades educativas.

Una vez que esos contenidos están estructurados, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que hacemos es una búsqueda de profesorado con la ayuda de la Asociación del Calzado, que está teniendo un papel muy importante tanto en el diseño del título como en su ejecución, y por supuesto con los profesionales y los técnicos de la Dirección General.

¿Qué características tiene el módulo de FP dual a través del programa Erasmus+España? Se trata de una formación en red, que permite conocer, a los alumnos y al profesorado, las experiencias de otros países europeos, algo que al final termina enriqueciendo el título.

También tiene las competencias de la Dirección General de Deportes, ¿en qué se está trabajando? Por un lado estamos trabajando por el deporte escolar que mueve a muchísimos niños de la Región y queremos fomentarlo. También apoyamos a las 60 federaciones deportivas regionales, que están realizando un gran trabajo, y por supuesto a los deportivos de alto rendimiento.