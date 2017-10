Reducen las infecciones adquiridas en las UCI hasta un 50%

Reunión de trabajo del Proyecto Zero sobre UCI.

Reunión de trabajo del Proyecto Zero sobre UCI. CARM

La Consejería de Salud ha logrado reducir el riesgo de adquirir infecciones nosocomiales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) hasta un 50 por ciento, "obteniendo unos resultados clínicos excepcionales y cumpliendo con los indicadores de calidad nacionales".

Así lo ha manifestado el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, en la reunión del grupo de trabajo 'Proyectos Zero' que se ha celebrado esta mañana en el hospital 'Santa Lucía', que coordina la iniciativa a nivel regional, para analizar los resultados de los últimos meses.

Los proyectos han alcanzado y superado los objetivos iniciales y han permitido disminuir las tasas de bacteriemias relacionadas con catéteres y de las neumonías relacionadas con la ventilación mecánica en más del 50 por ciento de sus tasas iniciales de referencia en 2008.

La disminución de estas tasas se ha mantenido una vez finalizada la fase de implantación de los proyectos incluidos en este grupo de trabajo, según informan fuentes del Ejecutivo regional.

En el año 2014 se inició el proyecto 'Resistencia Zero' con el objetivo de disminuir en más del 20 por ciento la tasa de pacientes ingresados en UCI en los que se identifica una bacteria multirresistente durante su estancia en los servicios de medicina intensiva.

Los 'Proyectos Zero' para infecciones adquiridas en UCI, y en el que están integrados todos los servicios de Cuidados Intensivos del SMS, se iniciaron en el año 2008 con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente.

En primer lugar, se inició el diseño y aplicación del proyecto 'Bacteriemia Zero', al que siguió en 2011 y 2012 el proyecto 'Neumonía Zero' y en 2014 el último de ellos, 'Resistencia Zero'.

Uno de los principales problemas de seguridad de los centros sanitarios son las infecciones nosocomiales, aquellas contraídas en el hospital y que no son consecuencia directa de la enfermedad de origen del paciente. En las UCI puede aparecer una alta incidencia de éstas por el elevado uso de dispositivos en los pacientes.