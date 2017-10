El Gobierno asegura a Cs que cumplirá las enmiendas pendientes para conseguir su apoyo

El Ejecutivo regional garantiza que va a «cumplir lo que está incluido en la Ley de Presupuestos de 2017» y «ejecutará las enmiendas de Ciudadanos», al tiempo que sigue trabajando en un clima de «diálogo y acuerdo» para sacar adelante «los mejores Presupuestos para 2018», según aseguró ayer la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo.

La consejera respondía así a las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Miguel Sánchez, quien ha advertido de que no va a sentarse a negociar los presupuestos del próximo año con el Gobierno regional mientras no se incremente «de forma notable el grado de cumplimiento de las 86 enmiendas» que Cs presentó hace un año y fueron incluidas en las cuentas de 2017, pero no se han cumplido.

Noelia Arroyo recordó que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha dado instrucciones «esta misma mañana» a todos los consejeros para que cumplan y ejecuten «todas las enmiendas que estaban en el Presupuesto de 2017» y, por otro lado, para que «trabajen en el mejor presupuesto para la Región en 2018».

No obstante, Arroyo apuntó que «ni siquiera en las medidas que se contemplan por parte de las Consejerías se ejecuta a veces el cien por cien, debido a diferentes motivos», aunque mostró su disposición a ejecutar todas las enmiendas de Ciudadanos que sean «viables».

Añadió que López Miras también ha dado instrucciones para que el borrador del presupuesto de 2018 «recoja todas las propuestas y aportaciones de Cs».