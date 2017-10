La Comunidad contará el próximo año con 271 millones más para gastar

Las cuentas recogerán la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ahorrará 53 millones a los 14.000 murcianos que heredan cada año

La Comunidad Autónoma dispondrá de 271 millones más de ingresos en 2018, lo que permitirá elevar el gasto a 4.530 millones de euros, un 6,4% más. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el techo de gasto del próximo año, que constituye el paso previo para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, una vez fijadas las cantidades que Murcia recibirá del Estado y su propia recaudación tributaria. El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, recordó que los Presupuestos de la Comunidad para el próximo año incluirán la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que liberará a unos 14.000 murcianos de tener que tributar por la herencia recibida. También se reducirá el déficit en el que podrá incurrir la Comunidad, fijado en el 0,4% del PIB, que equivale a 124 millones.

Según las estimaciones del responsable de Hacienda, la supresión de Sucesiones y Donaciones ahorrará 53 millones a los contribuyentes de la Región. La recaudación de este impuesto bajará de 81,1 a 55 millones, lo que supone un 32% menos. Las empresas tenían ya una deducción del 99%, mientras que en el caso de los contribuyentes particulares alcanzaba el 60%. Ahora se situará en el 99% en ambos casos, dado que el tributo no desaparece totalmente para mantener los listados.

Las cuentas del próximo año contemplan también una desgravación por la compra de material escolar, que permitirá a las familias murcianas con menos ingresos ahorrarse seis millones de euros en la factura de los libros de texto. En 2018 se elevará la cuantía de las rentas exigidas para poder acogerse a esta desgravación

Las rebajas tributarias reducirán en 25,6 millones de euros la recaudación total del capítulo de impuestos y tasas, que bajará de 466,3 a 440,7 millones.

Las cuentas contemplan también una rebaja del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, que baja de 10,4 a 8,3 millones.

Patrimonio desciende de 27,1 a 25,1 millones, mientras que Transmisiones Patrimoniales se mantiene en 227 millones. El consejero de Hacienda explicó que la recaudación de este tributo aumenta por la venta de casas, pero el incremento se ve contrarrestado por las transferencias de coches usados, dado que la recuperación propicia la adquisición de vehículos nuevos, que pagan el IVA.

Por el contario, sube el Impuesto de Matriculaciones, que se eleva de 9,6 a 11 millones, mientras que se mantienen estables los tributos sobre el juego.

Andrés Carrillo espera que el techo de gasto de 2018 se vote en la Asamblea Regional la próxima semana, aunque la aprobación posterior del presupuesto dependerá de las negociaciones con Ciudadanos, dado que al Ejecutivo regional le falta un voto para la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. El Grupo Parlamentario Popular tiene 21 escaños, pero la mayoría absoluta requiere 22 votos.

La propuesta de techo de gasto que Carrillo llevará a la Asamblea contempla un aumento de 271 millones sobre las cuentas de este año. Esta mejora se debe en gran parte a los balances positivos que han arrojado las liquidaciones de los ejercicios anteriores, dado que la recaudación ha superado las previsiones iniciales.

Los ingresos que Murcia recibirá el próximo año del Estado ascenderán a 4.293millones, 322 más que en 2017. A esta cantidad se sumará otra aportación de 112 millones derivada también de las liquidaciones de ejercicios anteriores y el déficit del 0,4% autorizado para 2018, que permitirá a la Comunidad endeudarse en 124 millones.

Esto supondrá que parte de los ingresos adicionales que Murcia recibirá tendrán que destinarse a rebajar el déficit y a reducir la deuda, por lo que no todo serán alegrías. La Comunidad recibirá un 30% más de fondos procedentes de la UE, 42 millones más que este ejercicio, destinados a los compromisos del programa vigente.

Carrillo señaló que «el crecimiento económico está compensando la caída radical de ingresos que supuso la puesta en marcha del injusto sistema de financiación autonómica aún vigente, que tanto está penalizando a la Región en términos de déficit y deuda pública». Confía en que sea posible aprobar la nueva fórmula de reparto para que Murcie deje de ser una de las regiones peor financiadas.

Cs exige al PP que cumpla las enmiendas de 2017

El Gobierno regional vuelve a encontrarse con las mismas exigencias de Ciudadanos (Cs) que hace un año para poder sacar adelante el presupuesto de 2018. La formación naranja anunció ayer que «no pondrá reparos para la aprobación del techo de gasto». No obstante, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, advirtió de que «exigirá el cumplimiento» de las enmiendas presentadas al presupuesto de 2017 para apoyar las cuentas del próximo año. «Creemos en la contención del gasto y del déficit público. Por tanto, consideramos que no hay ningún inconveniente para aprobar el techo de gasto que decide el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en el debate presupuestario seremos muy exigentes y muy rigurosos», señaló. El portavoz de Cs aseguró que ya ha comunicado al PP «que para recabar el apoyo de Ciudadanos debe cumplir las enmiendas a los presupuestos actuales. No es de recibo que quieran pactar los presupuestos del año 2018 sin cumplir las enmiendas del presente año».