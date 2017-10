Miguel Ángel Miralles González-Conde, la sangre azul más social

Ha dedicado su carrera a los servicios sociales, desde la atención a toxicómanos hasta el IMAS. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha confiado en él para ser el hombre fuerte del partido, con el fin de «llevar nuestras políticas puerta a puerta».

La genealogía de los Borbones es tan extensa que no queda un rincón del país en el que no se encuentre algún descendiente de la dinastía que, todavía hoy en el siglo XXI, sigue ostentando la Corona del Reino de España. Murcia no podía ser menos, por supuesto, y también cuenta con personas por cuyas venas corre un poco de sangre azul. Uno de ellos es Miguel Ángel Miralles González-Conde, secretario general de la Consejería de Salud, que en esta última semana ha sido protagonista al ser nombrado coordinador general del Partido Popular en la Región de Murcia.

Rastreando en el árbol genealógico de Miralles, se llega hasta Francisco de Paula de Borbón, infante de España e hijo del rey Carlos IV. Los lectores lo conocerán porque es el niño que aparece mirando de frente en el inmortal retrato que Francisco de Goya realizó de la familia del monarca. También fue el chico que, con su resistencia infantil a abandonar el Palacio Real tras el vergonzoso pacto de su padre con Napoleón Bonaparte, encendió los ánimos del pueblo para la revuelta del 2 de mayo de 1808.

Pero poco tiene que ver el nuevo coordinador general del PP con la aristocracia.Miralles es un hombre afable, que tiene la humildad entre sus valores más destacados y que sitúa el compromiso social como su mayor prioridad a la hora de hacer política. No en vano, su trayectoria profesional ha estado ligada siempre a la atención de los más desfavorecidos de la sociedad.

Miguel Ángel Miralles nació en Madrid en 1960 y se licenció en Psicología por la Universidad de Murcia. Cuenta con 30 años de experiencia en servicios sociales, pues su carrera comenzó en la rehabilitación de drogodependientes. En 1990 asumió la gestión de recursos en Servicios Sociales, primero como director del Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria en la comarca del Noroeste y, más tarde, al frente de centros residenciales para personas con discapacidad intelectual en Cieza y Murcia. Ha sido subdirector de gestión de centros de servicios sociales del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (Issorm). En 2007 fue nombrado gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), donde permanece hasta septiembre de 2009, fecha en la que asume la dirección de la Oficina para la Dependencia. Fue también director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión y, de 2015 a 2017, director general del IMAS.

Pese a la diferencia de edad, el presidente Fernando López Miras ha mostrado desde el inicio su confianza en él. Primero lo ´ascendió´, nombrándolo secretario general de la Consejería de Salud, trabajando codo con codo con Manuel Villegas. Y ahora, para sorpresa de muchos, lo ha nombrado como hombre fuerte del partido.

«El presidente quiere conseguir que cada afiliado y simpatizante sea y se sienta parte de este proyecto. Para ello, vamos a llevar el partido puerta a puerta, vamos a municipalizarlo. Tenemos que explicar todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer, y además, queremos escuchar a todos y cada uno de los murcianos para convertirnos en una herramienta útil para ellos», señala a este diario Miguel Ángel Miralles, quien cree que Miras cuenta «con un proyecto sólido» y augura un buen futuro electoral a los populares, pese a las turbulencias de la última etapa.

Casado con Fuensanta Fontes, es padre de tres hijos (Miguel, Quique y Álvaro), con los que comparte la pasión por el Real Murcia, el equipo de su vida. «Mis hobbies son la familia, los amigos y cantar un gol en la Nueva Condomina», dice. Amante de las cañas bien frías y de las marineras, señala al general cartaginés Aníbal como su personaje histórico favorito y, como novela, recomienda El puente de Alcántara, de Frank Baer. No tiene, en cambio, un referente político concreto. «Me han influido aquellos políticos para quienes, antes que ganar votos, están las políticas que hacen una sociedad mejor y más justa», confiesa el nuevo coordinador del Partido Popular regional.

Se define como «un liberal pragmático» muy concienciado con los temas sociales. Y es que más de tres décadas de trabajo en favor de los más desfavorecidos le han aportado mucho. «Cada minuto con ellos es una lección de vida», afirma. Siente debilidad «por aquellas personas que basan su vida en ayudar a los demás, los que priorizan el interés general al de uno mismo», asegurando que conoce a muchos ciudadanos así. Por contra, detesta «la deslealtad, la hipocresía y el egoísmo». Asegura también que su formación universitaria en Psicología «me ha aportado empatía, el intentar siempre ponerme siempre en el lugar del otro. Esto me ayuda a buscar soluciones, a llegar a acuerdos, algo que siempre he considerado fundamental, y más en estos tiempos».

Un problema grande que requiere una intervención inmediata es el que se vive ahora mismo en Cataluña. Pero Miguel Ángel lo tiene claro: «Vamos a ganar los españoles. Va a ganar la Constitución».