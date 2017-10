Juan Guillamón: «La Plataforma está muriendo de éxito»

Soterramiento, ya, dicen ustedes. Pero quien se lo tiene que creer, no se lo cree. ¿Qué pasa? Pasa que durante los últimos cinco años el PP ha ido cambiando de opinión, sí, pero por ir aceptando y adaptándose a las peticiones de la Plataforma.

Pues se ve que se han adaptado poco, porque ellos siguen sin aceptar sus propuestas. A partir del 2011 es cuando esto empieza en serio. Entonces se planifica el soterramiento en cinco fases, y ahora se han convertido en dos. En la Plataforma hay un antes y un después. El antes es muy productivo para Murcia, pues gracias a su lucha vamos a tener un soterramiento amplio que no tienen otras ciudades españolas. El después consiste en que yo deduzco que lo que no quiere la Plataforma es el AVE. Y si no hay AVE, no hay soterramiento.

La Plataforma no dice no al AVE, sino primero el soterramiento y después, el AVE. Nuestro planteamiento es: una vía provisional para que se pueda mantener el tráfico actual de todos los trenes que pasan por al Carmen más el AVE. Lo que no puede ser es que por falta de confianza se aplace la llegada del AVE cuando el Gobierno está demostrando con hechos que apuesta por el soterramiento. ¿Por qué hay que retrasar la llegada del AVE seis años? No puede ser.

La Plataforma no dice no al AVE, sino no al muro. ¿Qué muro? Para hacer unas obras tan importantes, y a ocho metros de profundidad, hay que poner unas vallas protectoras. Hay que reconocer que la Plataforma ha conseguido hacer de una metáfora, como el muro, un lema. Es como cuando se dice que Cádiz es la tacita de plata. Cádiz no es una tacita, es una ciudad, aunque se parezca a una tacita de plata.

Si no se puede pasar de un lado a otro, es un muro, da igual el material de que sea la valla. Pero ¿cómo se va a poder pasar si hay obras?

¿Cuánto tiempo durarían esas vallas infranqueables? Dos años como máximo, y se hará un paso elevado con ascensor.

El reconocimiento que usted y el Gobierno hacen al importante papel que ha tenido la Plataforma para conseguir el soterramiento ¿no supone admitir la debilidad de las Administraciones regionales, incapaces de cumplir ese objetivo por sí solas? Puede ser. Pero esto jamás enmendará la evidencia de que la actitud del Gobierno ha sido la de conseguir el soterramiento integral. Gracias a la labor de la Plataforma se hará en dos fases en vez de en cinco. Esa es la diferencia.

Hay titulares a docenas en que Valcárcel declara: «No nos engañemos: no hay dinero para el soterramiento». También me achacan a mí que yo defendiera la estación en Los Dolores. Es verdad que lo hice, pero con la boca pequeña. Las circunstancias cambian, yo cambio de opinión, ¿usted no? Rebus sic stantibus, es decir, «estando así las cosas». Esa postura ocasional mía palidece ante la idea descabellada de la estación en Beniel. Eso sí que es un disparate. Valcárcel decía aquéllo en una etapa de crisis económica todavía insistente. Era muy difícil sacarle al Gobierno de España seiscientos millones. Pero había que traer el AVE, y la Plataforma no puede pedir que esperemos seis años.

Ahora no podemos esperar seis años, pero llevamos esperando once desde 2006. No podemos supeditar el AVE a que esté terminado todo el soterramiento, porque entonces ya no son once años, son dieciséis.

Dice usted que la Plataforma no quiere que llegue el AVE. ¿Sugiere que está siendo manipulada? Si lo que pretenden es eliminar las vías en superficie, lo que están haciendo es tirar piedras a su propio tejado, porque dudo mucho que el Gobierno invierta cuatrocientos millones en arreglar un barrio en vez de hacerlo para, a la vez, ayudar a vertebrar España. Si no va a poder pasar el AVE por la vía provisional, entonces apaga y vámonos. Yo les diría: «No paréis el AVE. Creednos».

La credibilidad del PP es escasa en cuestión de obras públicas: aeropuerto sin aviones, autovía del bancal... Bien, pues que hinquen el diente ahí los partidos de la oposición. Pero la Plataforma lo que debería hacer es facilitar las cosas de las que van a ser beneficiados los vecinos a los que representan.

Si, como usted dice, hay una coincidencia básica de objetivos entre lo que quiere la Plataforma y lo que quiere el Gobierno ¿por qué no van de la mano en vez de estar enfrentados? ¿Qué clase de habilidad política es la que ustedes muestran? Siempre hemos estado enfrentados. La manera que tiene la Plataforma de defender sus objetivos es muy agresiva, sobre todo ahora en que se han incorporado a las movilizaciones todos los partidos. Tendrían que estar muy agradecidos al Gobierno, pues éste ha aceptado sus reivindicaciones, siempre cambiantes. Que si la cota, que si el muro, que si la catenaria...

Joaquín Contreras dice... A mí Contreras me ha decepcionado, y se lo he dicho. Es un hombre al que yo he admirado, porque es un luchador. Lo he tenido en muy alta consideración. Fue compañero de mi hermano Javi, y dice de él que es un tío humilde con dos cojones. Pero le puse el otro día un whatsapp: «Me has decepcionado».

¿Y qué le respondió? No me ha contestado. Le dije que lo suyo ya no es movilización ciudadana, sino activismo político.

Si aceptamos que el Gobierno no ha mentido tendríamos que considerar que es incompetente, a la vista de como ha derivado la solución AVE. Una de dos. No conseguirás que diga eso del Gobierno que yo defiendo. Ni lo uno ni lo otro. ¿Cuáles son las mentiras del Gobierno? En lo único, y de eso soy parte, en decir que se iba a hacer una estación en Los Dolores. Me arrepiento. El problema es que cada vez que vas a hacer una cosa, te la paran. Y te cortan las vías. Y ponen en ellas a los niños. Y te cantan a Pink Floyd...

¿El consejero Bernabé no mentía cuando prometía que tomaríamos las uvas en la Puerta del Sol a lomos del Ave? No, porque él creía que lo podría hacer. Pero se lo impidieron las condiciones que ponía la Plataforma.

¿Tiene la Plataforma la culpa de que Bernabé no cumpliera su promesa? Cuando empezaron con la cota menos ocho... Hasta antes de ahí yo podría estar de acuerdo con la Plataforma. Ahora todo son pegas. Y dicen que no hemos empezado las obras del soterramiento. ¡Pero si hay contratados 540 metros y se ha invertido un montón de dinero en el colector!... Y en noviembre se va a adjudicar la otra fase. Nadie se puede imaginar lo complicado que es sacar un complementario y un modificado por un precio superior al cien por cien de la obra primitiva y sujetándose a la Ley de Contratos del Estado. Y todavía dicen que no se lo creen.

A usted que es ingeniero ¿no le extraña cómo planifica su Gobierno las grandes infraestructuras del Estado, con todas estas improvisaciones, casi como si dijera ´empecemos, y a lo que salga´? Frenazos, contingencias no previstas, adecuaciones sobre la marcha... ¿Es esto serio? Si te refieres al colector, me tengo que callar. Pero todo lo demás viene determinado por peticiones y exigencias de la Plataforma. Y son exigencias que cuestan cuartos.

Una de las cosas que más irritan a la Plataforma es que se les tache de caprichosos, cuando entienden que una buena planificación de esa infraestructura habría exigido la máxima excelencia, no por su petición, sino por las de las Administraciones. Es una cuestión particular de unos vecinos y otra general de planificación urbanística. En eso estamos de acuerdo. Pero la crisis transformó el proyecto de 2006, que estaba basado en la financiación con las plusvalías del ´ladrillo´. Y quedó en punto muerto. Perdimos cinco años, los cinco años en que gobierna en España el PSOE. Que los socialistas no se me pongan ahora de perfil.

Hay quienes opinan que usted habría sido el líder ideal de la Plataforma, ya que es el símbolo en carne viva, lo quiera o no, del retraso de las soluciones a las infraestructuras ferroviarias de la Región. Tanto como un símbolo, no soy, pero sí que habría participado activamente con el señor Contreras en las reivindicaciones iniciales de la Plataforma. Nunca he atacado a la Plataforma. Ha sido una buena manera de sacar más dinero a Madrid del que inicialmente estaban dispuestos a poner. Aunque ahora pienso que se están equivocando.

Y hay también quienes dicen que Valcárcel, previendo muy inteligentemente que usted podría haberse puesto del lado de la Plataforma, lo captó para neutralizar que se sumara a ese tipo de activismo. Las razones por las que Valcárcel me reclamó para que fuera en las listas del PP no las conozco. No creo que tuviera en cuenta la cuestión del ferrocarril.

Digo que la jugada de Valcárcel pudo ser inteligente si lo desactivó a usted como víctima de la mala gestión ferroviaria. Más bien debió interesarle de mí lo relativo al agua. Al principio tuve algún miedo a perder mi independencia, pero ese miedo se ha quedado en nada. Sigo diciendo lo que pienso. Y no tengo el carné del PP.

Usted habría tenido, por sus circunstancias personales, una gran autoridad moral ante el Gobierno si se hubiera puesto del otro lado. Alguien podría decir que se le echa de menos en las vías. Yo no estoy para eso. Sólo he ido a una manifestación en mi vida, la del 23F. Nunca he querido sacar partido de mi accidente. Fui a Albacete a visitar al factor que metió la pata y lo provocó para rebajarle la sensación de culpa, si la tenía. Nunca me he ofrecido como víctima.

Por cierto que en Lorca hay un alcalde del PP y ya ha pedido el soterramiento. Pues claro. Es lo suyo. Pero los soterramientos cuestan un dineral.

Ya, pero si ustedes presumen de impulsar las infraestructuras del siglo XXI tendrán que hacerlo con la máxima exigencia ¿no? Y tenemos unas vías sin electrificar y unos cercanías deplorables. Mucho AVE, pero no hay una planificación integral de desarrollo ferroviario. Eso es verdad. Pero todo llegará. Y ahora vendrá la Plataforma a señalar que el Corredor Mediterráneo hace pasar mercancías peligrosas... Pasan por todos sitios, incluida Valencia.

Pero vamos a ver: un Gobierno y los ciudadanos de una región tienen que aspirar, de entrada, a lo mejor. Luego vendrán las rebajas, pero si empiezan por conformarse con lo que viene o con lo que se les da... Eso siempre. Por supuesto. Pero así podemos llegar al ´seamos razonables y pidamos lo imposible´. Yo entiendo que el trazado del AVE, tan criticado, dé servicio a varias provincias en vez de venir directamente por Albacete, porque hay que aunar recursos. Eso es lo razonable.

Pero no estaría mal que el Gobierno regional exigiera el bypass en vez de aceptar sin más todo lo que se le ofrece. Pues vale. Lo importante ahora es solucionar el problema del AVE. Muchas ciudades ya lo tienen, y nosotros no, por atender las peticiones de la Plataforma. Esto, a corto plazo es fatal, pero a medio será una ventaja. En España no habrá obras de soterramiento tan importantes en ciudades como las que se van a hacer en Murcia. Pero deben dejar trabajar. Lo que pasa es que no les gusta el PP. Bien, pues si no les gusta que no lo voten, pero aquí estamos. Y ahora los apoya Podemos, y hasta Ciudadanos, que válgame Dios. Lo de Podemos lo entiendo, porque se meten en todos sitios, pero Ciudadanos... Y hay activistas que van por libre que se infiltran y queman máquinas de obra. Si no hubiera manifestaciones no habría infiltrados.

Pero si fuera por el peligro de que se infiltren agentes violentos o molestos, nunca se podría organizar una protesta contra un Gobierno. Que protesten cantando a Pink Floyd.

Es lo que hacen. Joaquín Contreras está muriendo de éxito. No habría podido imaginar el éxito que esta teniendo.

Por algo será. Será porque hay mucha gente que entona más con él que con el discurso del Gobierno. Y eso es lo que el Gobierno se debiera hacer mirar, sobre todo después de la manifestación a la que acudieron 50.000 personas. Qué quieres que te diga. Los de la Plataforma lo están haciendo muy bien.

¿Lo están haciendo muy bien o el Gobierno lo está haciendo muy mal? Pero ¿qué otra cosa podría hacer el Gobierno si está haciendo lo que pide la Plataforma? Una de las cosas que menos me gustan de todo esto es que se diga que queremos que llegue el AVE para ganar las elecciones...

Sí, se dice. Pues no me gusta. Cree el ladrón que todos son de su condición. El AVE tendría que estar ya en Murcia hace años.

Usted se ha convertido en uno de los diputados más activistas en esta cuestión, y a la vez tiene conciencia de que el conjunto de la estructura ferroviaria de la Región es muy deficiente. Eso sí es nuevorriquismo: traemos un gran tren sobre un conjunto depauperado... El imput que supone el AVE para la economía de Murcia es indudable. Lo cual no quiere decir que haya que abandonar lo demás. Pero lo importante ahora es sacar el AVE adelante.

¿Y qué me dice de Cartagena? Ha salido el estudio informativo para el AVE a Cartagena. Hay que rectificar un montón de parámetros, especialmente las curvas y las rampas. Todo esto es más prioritario que mejorar las cercanías. No hay exigencias sobre ellas.

¿Que no? Mueven a miles de personas... Pero nadie se queja.

Viaje usted a Águilas, por ejemplo, a ver si no se quejaría usted. Todo eso se mejorará, porque cuesta mucho menos dinero que traer el AVE. Ahora vamos al soterramiento.

Cuando deje la política ¿escribirá un libro como dice Contreras que hará cuando se haga el soterramiento? No. A mí lo que gusta es escribir cada día un artículo. En LA OPINIÓN llevo ya 880.

Ha tenido cuatro presidentes de su partido mientras ha sido y es diputado. ¿Cuál es su favorito? El actual, por razones prácticas. Lo de Ramón Luis es de Guinness: no he visto a nadie que mediante el sistema democrático puro haya alcanzado tanto poder. Garre me pareció un señor que representaba muy bien a Murcia; como gestor no tuvo tiempo. Sobre Pedro Antonio: no he conocido a nadie con su capacidad de gestión, y tengo el convencimiento de que los errores administrativos que pudo cometer eran los típicos de su época, y la seguridad de que no es un sinvergüenza. De Fernando espero todo.

En la actividad política ¿se divierte o se indigna? Esto es un cáliz. Yo aquí, con setenta años de edad, y teniendo que oír lo que estoy oyendo. Me llevan los demonios. Ya no me estoy divirtiendo.

Fue militante del CDS, un partido nítidamente de centro. Ahora sirve al PP, de derechas. ¿Es usted de centro o de derechas? Soy de derechas, pero yo no he cambiado. En realidad soy de centro derecha. No soy un facha, me jode mucho que se diga eso alguna vez de nosotros. Y todo porque lo que no soy es de izquierdas. Adolfo Suárez, que en sus últimos años colaboró con el PP, me dio la pista. Valcárcel me ofreció ser consejero. ¡Un capullo iba a ser yo consejero! ¿Para qué? ¿Para pelearme con los alcaldes? Pero después no pude negarme a ser diputado. Y aquí estoy.