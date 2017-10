Día Mundial contra el Cáncer de Mama: Hay vida

Nació en 2004 para cubrir el hueco que la sanidad pública no ofrecía a las enfermas de cáncer de mama: la parte emocional. Actualmente son quinientas socias y muchas más mujeres las que colaboran con este grupo que se ha convertido en el ´pilar´ al que agarrarse para superar un momento delicado de su vida.

Unas pocas mujeres se dieron cuenta de que existía esa necesidad y, animadas por la enfermera del hospital Morales Meseguer, Carmen Nicolás, se pusieron manos a la obra y crearon Amiga. «Nosotras somos unas firmes defensoras de la sanidad pública, pero, por ejemplo, no te ofrece ayuda psicológica o un lugar donde compartir experiencias con otras personas que están o han pasado por la misma experiencia que tú; por eso, este grupo primero de mujeres organizó la asociación», explica Catiana Martínez Cánovas, su presidenta desde hace una década.

Amiga, cuya sede está ubicada en el centro de Murcia, tiene en la actualidad medio millar de socias, aunque hay mucha gente más que «pasa por aquí y nos apoya».

Si tuviera que resumir en una frase lo que es esta asociación, Catiana tiene claro cuál es: «Es un espacio donde eres libre de sentir; puedes hablar con confianza de todo lo que te está sucediendo, y no sólo en referencia a la enfermedad, porque sabes que quien te escucha te entiende». En este espacio se habla de miedos, de alegrías, de preocupaciones, de problemas familiares...

Amiga forma parte de FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama), que representa a casi 40.000 mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en 39 asociaciones repartidas por toda la geografía española.

Una de sus máximas es que las mujeres no se queden permanentemente en la asociación sino que «circulen», porque eso será un signo claro de que, pasado el bache de la enfermedad, «se han incorporado plenamente a su vida y ya no nos necesitan». «Hemos cumplido con nuestro objetivo de ayudarla en el tránsito por la enfermedad, de igual a igual», apostilla. No es de extrañar que las mujeres que pasan por la asociación la consideran como ese pilar al que agarrarse en un momento delicado de su vida, y aunque «es mucho trabajo y un gran compromiso, también es muy reconfortante ver que salen de aquí siendo más fuertes», destaca su presidenta.

Una de las líneas de trabajo de Amiga es la prevención de la enfermedad, para lo cual llevan a cabo charlas, jornadas y campañas de sensibilización. «Además de las nuestras, vamos allí donde nos llaman», explica Catiana Martínez.

Cada quince días en la asociación se reúne un grupo de soporte emocional, en la que las mujeres comparten sus viviencias y ´aprenden´ a continuar con su vida, que está dirigido por el psicólogo Antonio García Atenza. Y también quincenalmente se organizan charlas en las que participan profesionales y especialistas de todos los ámbitos sanitarios que pueden tener relación con la enfermedad para informar sobre las peculiaridades de la enfermedad

Y diariamente, por la mañana, están en la sede para atender las llamadas y las visitas.

«Acabamos de firmar un convenio con el Colegio Oficial de Odontólogos que permite a las mujeres con cáncer de mama tener una primera revisión gratuita de su boca antes de comenzar la quimioterapia», indica la presidenta, quien concluye que también trabajan directamente con las pacientes de la Unidad de Mama en el hospital Reina Sofía de Murcia.

A continuación, cuatro afectadas ligadas a Amiga relatan su experiencia con el cáncer de mama:

Mª Carmen Guirado, prejubilada

"Las estadísticas están para romperlas, hay que luchar por ello"

Si algo lamenta Mari Carmen es la falta de empatía que encuentra en algunas personas, «que parece que te tienen que ver hundida y con mala cara para creerse que realmente lo estás pasando mal. Te llegan a hacer sentirte culpable por disfrutar de la vida, ir al cine, arreglarte...». Comenta que está intentando ser lo más feliz posible con lo que le ha tocado vivir y que tiene activado contínuamente el «botón ajuste», pese a los efectos secundarios del tratamiento, tanto que ni su familia puede seguirla. «Esto no me va a parar». Está a la espera de la reconstrucción de la mama tras la masectomía, y considera que el equipo de Oncología del hospital de la Arrixaca está «tocado» por un don especial. Está estudiando música («he empezado con la guitarra pero no tengo mucha fuerza en las manos y tal vez cambie al piano») y dedica parte de su tiempo libre a echar una mano a otras enfermas. «Yo tardé 10 meses en levantar el teléfono y pedir ayuda, y me comí sola el diagnóstico, la intervención y el postoperatorio; la Asociación fue un regalo para mí», destaca. Para Mari Carmen el psicólogo «es vital, porque te ordena la mente».

Llanos Garvi, profesora de Lengua y Literatura

"Estoy aprendiendo a vivir de otra manera para sentirme bien"

Piedad Carreño, restauradora de muebles

"La enfermedad me ha enseñado a quererme y a gustarme"

Piedad también ha contado con el apoyo de su familia, que ha vivido momentos muy duros, con la muerte del padre por un linfoma, y de los cinco hermanos, uno murió (aunque no de cáncer) y tres tienen un tumor. De su marido destaca: «Ha sabido estar ahí sin agobiarme».

Tania Herrero, profesora de Danza

"En tres años he pasado de no poder tener hijos a estar embarazada"

«Ha sido un milagro porque en principio me dijeron que no podría volver a tener hijos, pero gracias a una ´libertad condicional´ en el tratamiento me he vuelto a quedar embarazada», explica con una alegría contagiosa.

El primer cáncer de mama se lo detectaron cuando tenía 25 años. Entonces solo le aplicaron radioterapia y terapia hormonal. «Me quitaron un ´quesito´ del pecho» recuerda. Ocho años después el tumor se reprodujo y en esa ocasión tuvieron que realizarle una masectomía, con posibilidades de reconstrucción. «Me dijeron que iba a tener que estar en tratamiento hormonal toda mi vida, o al menos, diez años; pero gracias a los avances clínicos se redujo a 5 años y de ahí a tres años».

Revestida de una actitud positiva, cien por cien, Tania ha visto cómo en los últimos tres años de su vida, y gracias a la investigación, ha logrado superar el cáncer y tener otro hijo. Su enfermedad es hormonal y no hay antecedentes en su familia y relata cómo puede haber influido el ambiente en el que ha estado viviendo, en Fuente Álamo, y cerca del complejo industrial de La Aljorra. Trabaja como profesora de danza, actividad que nunca ha abandonado y que «me ha servido para mantenerme en forma; he recuperado mucha movilidad». Y su receta para las enfermas: «Siempre mirar hacia adelante y buscar la ayuda que sea necesaria; el apoyo familiar para mí ha sido esencial».



Con 37 años, Tania Herrero no ha dudado en ser la imagen de este ejemplar para dar visibilidad a una enfermedad que afortunadamente cada vez se cobra menos víctimas. En su caso, hay aún más motivos para la esperanza, como el bebé que espera para dentro de solo tres meses.