Marta Alejano Peña: "Las empresas necesitan mujeres en la dirección"

Marta Alejano, entre otras tareas, coordina el equipo de Publicidad Online de Hawkers, la firma española con sede en Elche que comercializa gafas de sol. Se considera una mujer creativa y proactiva «con la meta de afrontar retos cada vez mayores». Es una de las cuatro ponentes que participan en la segunda edición de eWoman, que organiza LA OPINIÓN el próximo 26 de octubre, cuyo objetivo es mostrar los casos de éxitos de las mujeres que han destacado profesionalmente en el entorno digital y tecnológico.

¿Podría decirnos cuál es su función como coordinadora de publicidad online en la empresa Hawkers?

Mi día a día se basa en coordinar el equipo de Publicidad Online de Hawkers; planificar campañas promocionales, lanzamientos de nuevas colecciones y campañas de introducción del producto en nuevos mercados internacionales. Es decir, diseñar, implementar, optimizar y analizar junto a los diferentes equipos dentro del departamento de Publicidad Online la estrategia adecuada a cada segmento de usuarios.

Además, para que todas las campañas que veis en redes sociales, webs y demás plataformas salgan a la luz, hay muchos más equipos detrás trabajando en ello (departamento de Creatividad y Diseño, Marketing Offline, Atención al cliente€) y, por ello, invierto parte de mi día a día en gestionar la información y los timings de forma interdepartamental con ayuda de varias herramientas de Scrum Agile Management.

¿Qué diferencias existen entre el marketing, tal como lo entendemos hasta ahora, y el marketing digital?

Bueno, desde mi punto de vista, lo único que cambia es el medio. Los usuarios no han cambiado su forma de relacionarse, simplemente hemos suplantado los «patios de vecinos» por «Facebook». Quiero decir, siempre hemos cotilleado sobre nuestro vecino del primero en conversaciones en el patio o en el ascensor y ahora, simplemente, visitamos su perfil de Facebook y exponemos nuestros pensamientos en nuestro perfil.

Aunque es cierto que muchas personas que no están familiarizadas con el medio digital se sorprenden navegando en Internet cuando son perseguidas por un anuncio de las últimas gafas o reservas de vuelos que justo estuvieron mirando ayer. Este comportamiento se debe a los píxeles de navegación, los cuales conocen tu comportamiento digital y preferencias acorde a las páginas y productos que visitas y, por ello, te ofrecen los productos más afines a ti. Pero esta misma estrategia de ofrecer un producto según las preferencias que conoces sobre tu posible cliente, ¡ya la he visto anteriormente en la pescadería donde compra mi abuela Mari Carmen! El pescadero sabe perfectamente que mi abuela suele comprar pescado blanco, y siempre lo pide «bien limpio». Por eso cuando entra a comprar, como cada jueves, éste le recomienda una merluza fresquísima que le han traído hoy, bien limpia.

¿Qué retos le ha supuesto y le supone ser la coordinadora de Publicidad de una empresa como Hawkers?

Los retos hasta llegar a donde estoy comenzaron cuando decidí, con 22 años, especializarme y enfocarme en el mercado del marketing digital, decidiendo hacer un máster de este área en una escuela de negocios ante la duda de «la capacidad de superarlo» de dicha escuela de negocios por ser «tan joven».

Finalmente lo hice, lo aprobé y me decidí a apostar por entrar en la empresa pionera en España en la publicidad digital, Hawkers.

En mi día a día, aún hay gente que se sorprende de dónde estoy, no sé si por la edad, pero cuando pregunto «¿por qué te sorprendes?» obtengo evasivas de «no, por nada€ como eres joven», dudando de las capacidades de la gente joven que trabajamos, simplemente por un perjuicio de la edad. Parece que para ser coordinadores tenemos que llevar traje, ser hombres y rondar los 30 años. En Hawkers apuestan por la capacidad y el talento de las personas, independientemente de la edad y el sexo.

¿Considera que es más fácil para una mujer ascender en una empresa tecnológica que en una tradicional?

No, para nada. No hay diferencia ninguna entre ambos tipos de empresas, en cualquiera de ellas sigue siendo muy difícil. Los datos hablan por sí solos: las mujeres cobran un 23,25% menos que los hombres, según la UGT. Y por supuesto, no hay paridad entre los puestos directivos de cualquier sector empresarial, y es una pena porque te aseguro que las empresas necesitan mujeres en la dirección. Las empresas tienen la responsabilidad de propulsar este cambio social y equiparar ambos sexos, dado que la empresa vive en un entorno social, tenemos que prescribir valores para que la sociedad tenga éxito. Sin embargo, sí es cierto que hay empresas como Hawkers que creen en el talento que tenemos la mujeres para liderar puestos de coordinación o responsabilidad.

No puede haber empresas con éxito en sociedades que fracasan. Y que la mujer sea discriminada tanto social como laboralmente, es un fracaso absoluto.

Le hago una pregunta que puede resultar obvia en su caso ¿Se considera feminista ¿Piensa que a pesar de los avances logrados aún queda mucho por conseguir (también a nivel de las empresas) y, por tanto, hay que seguir luchando?

Un rotundo sí, y pregunto ¿quién no? Los que no se consideren feministas son los que no apoyan una igualdad de derechos sociales entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la desinformación y la ignorancia hacen mucho daño, tanto que la sociedad piensa que el feminismo es la supremacía de la mujer frente al hombre. No, señores y señoras, eso se llama hembrismo y nada tiene que ver con el movimiento feminista. Les invito, por tanto a estas personas, a leer más y mejor.

¿Hay alguien en este siglo que no apoye el feminismo? Sorprendentemente sí, y aquí estoy yo, y miles de mujeres y hombres para cambiar esto y luchar por una sociedad justa y mejor. Hay que seguir luchando, día a día, mujeres y hombres, porque es una guerra contra estereotipos y estructuras patriarcales que están latentes en la sociedad. Es una lucha de calle, diaria, y todos tenemos un papel esencialmente protagonista cuando, por ejemplo, tachamos a una mujer de «mandona» en lugar de «líder», o normalizamos comportamientos como los piropos, que si tan inocentes son, ¿por qué no se dicen cuando las mujeres vamos acompañadas de varones? o peor aún, seguimos culpabilizando la forma de vestir de las mujeres con frases como «No te pongas ese escote que luego€» para justificar comportamientos machistas, en lugar de educarlos a ellos a respetar.

Todo esto, a nivel social y, por supuesto, empresarial.