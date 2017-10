Los municipios de la Región celebran el Día de la Hispanidad con izados de banderas y discursos de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado

La Región se sumó ayer a la celebración del Día de la Hispanidad en cada uno de sus rincones, mientras que el presidente de la Comunidad, Fernando López-Miras, y la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, representaban a la Región en el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid.

En Caravaca de la Cruz, más de medio millar de personas acompañaron a los agentes en la misa, celebrada en la iglesia de La Concepción, tras ser suspendidos los actos lúdicos en solidaridad por los compañeros desplazados en Cataluña, donde también hay agentes de la tercera compañía de Caravaca. El capitán de la Compañía, Luis Belda, agradeció a todos los asistentes su presencia por «hacernos sentir el apoyo, especialmente tras los acontecimientos de Cataluña».

Belda puso de manifiesto que los miembros del instituto armado en Cataluña, «han estado en los últimos días sometidos al aislamiento, rechazo y acoso de ellos y sus familiares por algunas instituciones y una parte de la sociedad catalana», matizando que «principalmente debida a las actuaciones realizadas en la jornada del 1 de octubre, donde los Guardias civiles y los Policías Nacionales desempeñaron el cometido que tenían asignado que no era otro que hacer cumplir la Ley».

Por último, Belda explicó que «todos podemos recordar algún servicio que no nos resultó especialmente gratificante. Somos profesionales que nos debemos al cumplimiento de nuestro deber», concluyó.

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Moreno, manifestó que «si en algo coincidimos todos los ciudadanos es en que sin seguridad no hay libertad, ni derechos sociales y políticos; sin seguridad no hay desarrollo ni progreso social, sin seguridad no hay justicia».

Las celebraciones se fueron sucediendo en todos los municipios del Noroeste. La más madrugadora fue la celebrada en la iglesia de la Merced de Calasparra, que contó con la presencia de su regidor, José Velez. A la salida, los asistentes esperaron a los guardias bajo los sones del pasodoble ´La Bandera´ y con vivas al Rey, a España y a la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Cartagena celebró una misa en honor a su patrona en la parroquia de San Fulgencio. Tras la misa, los concejales que acudieron se desplazaron junto a los miembros de la Guardia Civil hasta el Restaurante Jardín Botánico. En Cieza, la Guardia Civil fue recibida por cientos de ciezanos. Los componentes del cuerpo en el municipio formaron a media mañana a las puertas de su acuartelamiento, donde se produjo el izado de la bandera española, mientras el himno era interpretado por la Banda Municipal de Música. Los agentes, acompañados por el alcalde, Pascual Lucas, y varios concejales del PP, PSOE y Cs, se trasladaron después hasta la iglesia de San Joaquín, donde se realizó una ceremonia religiosa en la que estuvieron muy presentes los acontecimientos acaecidos en Cataluña en los últimos días. A su llegada a la Esquina del Convento, cientos de vecinos alabaron a la Guardia Civil, coreando en su favor y desplegando banderas de España.

En su discurso, el capitán del puesto de Cieza, Pascual Martínez, se solidarizó con sus compañeros desplazados en Barcelona. Igualmente, recordó la colaboración que su cuerpo mantiene en Cieza con la Policía Local, por lo que dio las gracias al regidor. Excepcionalmente, este año, y como venía siendo habitual durante décadas, no hubo comida de hermandad ni actos lúdicos como muestra de apoyo a los agentes que se desplazaron a Cataluña.

Referencias a la situación política que se vive en Cataluña y a la unidad de España fueron el denominador común en los actos que se llevaron a cabo en Lorca.

Por un lado, en la plaza de Colón, se celebró un acto de exaltación a la bandera, mientras que en la Guardia Civil el programa se redujo a una misa solemne en el patio del acuartelamiento a la que asistieron autoridades civiles y militares.

En la plaza de Colón, más de 500 personas, un número mucho más elevado que en ocasiones anteriores, se concentraron para rendir homenaje a la bandera española con la izada de la misma a los sones del himno nacional. En su intervención, el alcalde, Fulgencio Gil dijo que «la amenaza y el chantaje no son ni serán nunca argumentos para atentar contra la unidad nacional».

En el cuartel de la Guardia Civil, donde se habían suspendido los actos festivos en solidaridad con los agentes de Cataluña, todo fueron referencias continuas a la situación política que se vive allí. El Vicario, Francisco Fructuoso, destacó, sobre todo, la gran labor que realizan los agentes de la benemérita en su afán de servir a los ciudadanos y dijo que «todos los españoles nos sentimos orgullosos de vosotros porque os tenemos a nuestro lado siempre que os necesitamos».

Por su parte, el capitán Monje Carrillo, dijo que «los medios de comunicación y las redes sociales nos han permitido ver, a pesar de las manipulaciones separatistas, la verdadera tragedia que se desata en Cataluña».

El Ayuntamiento de Águilas organizó en la Plaza Doctor Fortún, conocido popularmente como El Placetón, el acto de Izado Solemne de Bandera de España, que sirvió también como homenaje y apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en particular a la Guardia Civil, que tras la misa en Honor a su patrona, formó en la plaza para el izado de bandera con el Teniente Joaquín Guillamon, Comandante del Cuartel de la Guardia Civil de Águilas.

En Campos del Río, decenas de camperos asistieron al acto oficial de izado de la bandera en la puerta del Ayuntamiento.

La alcaldesa, María José Pérez Cerón, junto con concejales del Equipo de Gobierno y miembros de la corporación municipal, estuvieron presentes en el acto, al que también asistieron miembros del cuerpo de la Policía Local del municipio.

Al término del acto, la alcaldesa de la localidad, María José Pérez, quiso resaltar la importancia que tiene este acto «en un momento donde los acontecimientos que están sucediendo en Cataluña nos recuerdan que la férrea unidad de España siempre ha sido satisfactoria y beneficiosa para el desarrollo del conjunto de nuestra Nación».

Posteriormente la alcaldesa se desplazaba a Mula para asistir a la misa y actos organizados.

Información de Enrique Soler, Claudio Caballero, Francisco Gómez, Jaime Zaragoza y Micaela Fernández.