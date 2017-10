La refinanciación de la deuda regional permite ahorrar 10 millones en intereses

También se ha desprendido de créditos por 343 millones, que reducirán en 26 millones la factura financiera

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas seguirá refinanciando la deuda de la Comunidad con el objetivo de reducir al máximo el pago de intereses, aprovechando la bajada de tipos del mercado, lo que permitirá ahorrar este año cerca de 10 millones de euros. La caída de los ingresos que originó la crisis económica ha obligado a la Administración regional a aumentar su endeudamiento hasta los 8.681 millones de euros en el segundo trimestre del año, que equivalen al doble del presupuesto regional y al 29,7% del PIB. Unos 6.500 millones de esta cantidad corresponden a deudas contraídas con el Estado a través del Plan de Pagos a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que sitúa a Murcia entre las comunidades más dependientes de los préstamos públicos. La Comunidad ha ido contratando préstamos a largo plazo durante todo el periodo de crisis para financiar el déficit. En los primeros años de la recesión los créditos se contrataban con entidades financieras privadas. Posteriormente el endeudamiento se orientó mayoritariamente hacía entidades financieras públicas. Para ir desprendiéndose de los préstamos con las entidades privadas la Comunidad ha realizado numerosas operaciones de renovación que han refinanciado un capital de 343 millones, logrando reducir los intereses que paga por estos préstamos en 26 millones de intereses durante toda la vida de las operaciones. El impacto de ahorro en intereses en 2017 es de 5,5 millones de euros. En cuanto al endeudamiento con entidades financieras públicas, el Ministerio de Hacienda estableció a partir de 2016 la posibilidad de que los préstamos privados cuya amortización venciese en ese ejercicio podían ser renovados con el ICO a través del FLA a unos tipos inferiores a los de mercado, lo que ha suavizado las condiciones del endeudamiento.

La Comunidad se acogió a esta medida para las operaciones que están venciendo en 2016 y 2017, que suponen un total de 1.501 millones de euros. Las nuevas operaciones están suscritas a unos tipos que suponen un ahorro de intereses global de 44 millones de euros. El impacto en ahorro en el año 2017 es de 4,3 millones de euros.

Carrillo espera presentar el 31 las cuentas de 2018 en la Asamblea

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, da por hecho que presentará los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 el día 31 de octubre, cumpliendo así lo plazos legales establecidos, aunque no estén aprobadas las cuentas del Estado. El retraso de los presupuestos estatales impide conocer con exactitud el aumento que experimentarán algunas partidas de gasto, como la nómina de los 50.000 funcionarios de la Comunidad, pero Carrillo está convencido de que esas incógnitas no resultan un inconveniente insalvable. En principio, el Gobierno central ha ofrecido a los sindicatos una subida del 8% entre 2018 y 2020 para los funcionarios de las tres administraciones, que los sindicatos la habían considerado insuficiente, al entender que los empleados públicos han perdido entre un 12 y un 21% de poder adquisitivo. Al haberse aplazado la aprobación de las cuentas del próximo año en el Consejo de Ministros, también se han interrumpido las conversaciones con las organizaciones sindicales. El consejero recuerda que, a diferencia de lo que ocurrió el pasado año, el Ministerio de Hacienda ya ha comunicado a la Administración regional con cuánto dinero podrá contar el próximo año. La Comunidad recibirá 162 millones más del Estado mediante entregas a cuenta, según anunció Carrillo, tras la reunión del último Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejero explicó que la mejora de la recaudación que se ha producido en los últimos años ha permitido al Ministerio revisar al alza las previsiones de ingresos de Murcia para 2018, que darán un respiro de cara a la elaboración del presupuesto. Sin embargo, esta mejora no permitirá grandes alegrías en el gasto, dado que la Administración regional deberá hacer un esfuerzo el próximo año para cumplir el objetivo de déficit, que estará situado en el 0,4%, dos décimas menos que este año. Carrillo admite que hay otras variables que se desconocen, como los fondos finalistas para proyectos específicos.