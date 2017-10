Fernando López Miras: "Tenemos 70 empresas importantes para invertir ya 600 millones y crear 2.400 empleos"

Tiene en su mano el control total del Gobierno regional y del PP. Ya, por tanto, no se vislumbra a nadie al otro lado del pinganillo, que según él nunca existió.

Desde hace una semana es usted, además de presidente de la Comunidad, el líder del PP en la Región, tras un semestre de bicefalia con Pedro Antonio Sánchez. ¿Se siente liberado?

No me siento más libre, pero sí con una responsabilidad mayor. Quien me conoce sabe que soy una persona con gran sentido de la responsabilidad. Con la presidencia del PP adquiero un compromiso más dentro de un ámbito mucho más político, el del partido. No hay ninguna liberación. Simplemente el anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, tomó una decisión personal, que respeto, y yo, como coordinador general, decidí dar el paso. Conozco el partido y cuento con un proyecto sólido, que va más allá de 2019.

Para atacarle en estos meses han dicho que era usted un presidente de pinganillo y que las verdaderas decisiones las seguía tomando Pedro Antonio Sánchez, el anterior presidente, que ha sido su referente político y su amigo. ¿Es cierto que consultaba con él?

Le puedo asegurar que jamás el anterior presidente hizo algún tipo de interferencia sobre el Gobierno que presido. Ni ha intervenido, ni me ha hecho ningún tipo de exigencia, ni recomendación, respecto a temas de gobierno. Es algo que, además, le agradezco. Durante estos cinco meses he intentado trabajar al máximo, he hecho lo mejor que he sabido y creo sinceramente que la Región marcha bien. A mí me eligió la Asamblea para gobernar esta Región. El proyecto que tengo lo lidero en la mesa del Consejo de Gobierno, junto a mis consejeros.

Se aclara para usted el panorama y , si no hay sorpresas, será candidato del PP a la presidencia de la Comunidad en las próximas elecciones. ¿Qué hoja de servicios le gustaría presentar a los murcianos en 2019?

Me gustaría que fuésemos la Región del empleo, como lo estamos siendo ahora. El objetivo de la Estrategia Regional de Empleo es tener 620.000 ocupados en 2020, pero creo que vamos a conseguir el reto antes de lo previsto. Porque seguiremos ayudando a los que crean empleo, a los empresarios. Y los ayudamos bajando impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, con la segunda Ley de Simplificación Administrativa, que reducirá de seis a dos meses el plazo para iniciar una actividad. Espero que nadie nos la recurra, como hizo el PSOE con la primera Ley de Simplificación, pactada con los empresarios. Vamos a poner solución a todos los expedientes medioambientales que hay bloqueados, en torno a 600. No digo que los 600 vayan a ser que sí. Los que tengan que ser que sí, serán que sí, y los que sean que no, serán que no. Pero si un proyecto empresarial no es viable porque no cumple la legislación ambiental, el empresario tiene que saberlo cuanto antes, no se lo puedes decir a los tres años. Vamos a seguir con la cuota cero autónomos para jóvenes y mayores de 45 años, con la ayuda de 7.000 euros a las empresas que contraten a parados de larga duración. También las infraestructuras nos van a hacer más competitivos. Cuando tengamos las autovías, el aeropuerto de Corvera y el AVE, daremos el gran salto. Ahora mismo el 11% del PIB es el turismo, con 50.000 plazas hoteleras, frente a las 600.000 que tiene Alicante. Tampoco me olvido del agua. Soy consciente del problema que tenemos con el agua. Las reivindicaciones de los regantes son las mías. Necesitamos soluciones definitivas: aumento del agua desalada, las cesiones de derechos y los trasvases, no solo para la Región, sino para los territorios donde hace falta. Todo esto tiene que figurar en un pacto nacional del agua. El agua debe ser uno de los retos más importantes que tenemos como país, lo tengo clarísimo. Hay que abordarlo en serio.

La ministra Isabel García Tejerina, quien lidera ese pacto del agua, enfadó este verano a los regantes murcianos diciendo que en el Duero la situación es peor. ¿Han notado falta de apoyo del Gobierno central con el agua?

Yo respeto, pero no comparto la opinión de otros políticos, incluso de mi partido, cuando dicen que toda España tiene sequía. Es cierto que hay sequía, pero no se puede comparar con la de la Región. La sequía en España pasará, pero nuestros problemas de agua seguirán estando, por eso reivindicamos soluciones definitivas. Yo con todos los ministros tengo muy buena relación. Cuando lo he necesitado, han estado. Pero yo lo que quiero es hacer esta Región mucho mejor. Y creo que nuestros regantes y agricultores tienen razón. Por sus demandas diré lo que tenga que decir, haré lo que tenga que hacer y exigiré lo que tenga que exigir. Lo primero es mi gente, esté quien esté delante.

Para gobernar y hacer realidad sus proyectos, necesita a Ciudadanos en la Asamblea. ¿Cómo se plantea su relación con la formación naranja?

Siempre he mantenido una buena relación con Ciudadanos y espero seguir manteniéndola. Solo les pido altura de miras en los temas importantes de la Región. Deben estar con los murcianos. Todas las decisiones que yo tome serán pensando en el bien de los murcianos y ahí espero encontrarme con ellos.

La situación en Cataluña, se resuelva en un sentido o en otro, ¿hace ya imposible la reforma del sistema de financiación? Un ministro del Gobierno dejó la puerta abierta a negociar el cupo catalán...

Rajoy lo que dijo es que no habría cambio de modelo de financiación sin un gran acuerdo entre PP y PSOE. Por eso pido a los socialistas altura de miras. La Región es la peor financiada de España. No es que recibamos 250 millones menos que la media, sino que, por prestar los mismos servicios, recibimos 1.056 millones menos que la mejor financiada, que es Cantabria. ¡1.056 millones! Con la financiación que nos corresponde no tendríamos déficit, no habría deuda y podríamos acometer muchos más proyectos que ahora tenemos que hacer en varias fases, peleando por cada euro en Madrid. Estamos sufriendo una injusticia. Sobre el posible cupo a Cataluña del que se habló, lo vería muy injusto. Si hay otro cupo para la Región de Murcia, me puedo sentar a analizarlo. Si no es así, no estoy de acuerdo.

¿Le abre la puerta a las empresas que abandonan Cataluña ante la inestabilidad política por esa posible declaración unilateral de independencia?

Yo deseo que el magnífico tejido empresarial catalán no se vea obligado a buscar su seguridad jurídica y financiera fuera de su región. Si, pese a todo, las empresas consideran conveniente, para salvaguardar sus legítimos intereses, buscar otros espacios seguros y garantes de su crecimiento empresarial, la Región está no sólo dispuesta a acogerlas, sino a ofrecerles los instrumentos y las ventajas competitivas adecuadas para que aquí se sientan como en el hogar del cual se ven obligadas a huir por el empecinamiento y la locura nacionalista. Estamos creando en la Región el espacio de mayor libertad económica de España y ya estamos obteniendo los frutos. Ahora mismo hay en fase final 70 proyectos de empresas importantes que van a invertir 600 millones y crear 2.400 empleos.

Siguiendo con Cataluña, ¿qué piensa que debe hacer Rajoy?¿Aplicar el 155?

El artículo 155 es una vía. Pero hay otra. Que los instigadores y organizadores del referéndum ilegal sean juzgados, empezando por Puigdemont. Han atentado contra la Constitución, la norma fundamental del Estado, y deben ser detenidos. Pero eso tienen que hacerlo los fiscales y los jueces. Esa es mi opinión.

Habla de ser el Gobierno que más reduce impuestos. Pero aparte de Sucesiones y Donaciones, ¿qué más impuestos se pueden bajar en la Región?

El 1 de enero de 2018 se elimina seguro el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el beneficio que va a conllevar para ciudadanos y empresas de la Región, que son en su mayoría familiares. Yo me defino como un liberal pragmático y quiero seguir en esa línea de bajar impuestos, porque a menos impuestos, más empleo. Vamos a estudiar una rebaja en el tramo autonómico del IRPF y en el impuesto de Patrimonio? También en aquellas tasas que afecten a los colectivos más vulnerables.

El jueves estuvo aquí el ministro de Fomento. ¿Le sacó algún compromiso para la Región de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado?

Soy una persona prudente. Pero en este caso soy muy, muy optimista con todos los temas que tienen que ver con el Ministerio de Fomento de cara a los Presupuestos del Estado para 2018. No puedo decir nada oficialmente, porque no están aprobados, pero tengo claro que las grandes reivindicaciones de la Región se van a ver recogidas. Soy muy optimista sobre que recojan partida para la autovía del Reguerón, para el Arco Noroeste. Y, por supuesto, la Alta Velocidad, que es una realidad. Hay presupuesto, los proyectos están firmados y las obras se están ejecutando. Habrá 38 millones de euros para la llegada del AVE a Cartagena y seguiremos avanzando en todos los proyectos que se están redactando para su llegada a Lorca y la conexión con Almería. El Ministerio de Fomento resuelve reivindicaciones de muchos años.

¿Por qué no le ha recibido todavía Rajoy en el Palacio de la Moncloa?

Con el presidente Mariano Rajoy hablo mucho. No todas las semanas, pero cada vez que he necesitado hablar con él, me ha atendido en el momento. Salvo en una ocasión que estaba de viaje y tardamos unos días más en hablar. Desde que soy presidente, Rajoy ha tenido que aprobar unos Presupuestos, se ha enfrentado a una moción de censura y un problema grave de secesionismo. No me ha recibido a mí ni a ningún presidente. Pero tengo contacto fluido con él.

¿Qué pasos se van a dar con el aeropuerto de Corvera?

Recientemente abrimos el primer sobre y las dos empresas que quedaron, Edeis y Aena, tienen hasta el 30 de octubre para presentar la oferta económica. A finales de diciembre habrá una adjudicataria, que tendrá que solicitar las licencias de vuelo. Ya todo está proyectado para que en 2018 haya aviones despegando y aterrizando.

¿Entonces piensa inaugurarlo usted?

Por supuesto.

Elecciones "Duermo poco porque me levanto temprano, no por Garre" Las turbulencias internas vividas en los últimos meses en el PP y la aparición de nuevos partidos en el espacio del centro derecha hace que las próximas elecciones autonómicas se presenten como las más inciertas para el PP de las últimas décadas. Sin embargo, a Fernando López Miras no le quita el sueño el partido que su antiguo compañero Alberto Garre piensa fundar en la Región. Lo que le quita el sueño al presidente, dice, es que se levanta muy temprano y abandona muy tarde su despacho del Palacio de San Esteban. «Evidentemente, el PP no ha vivido ajeno a lo que ha ocurrido. Pero se ha abierto una nueva etapa que quiero liderar. Tengo un proyecto para el partido, cuento con el apoyo unánime de la Junta Directiva y de las juntas locales. Los afiliados del PP saben que tengo claro lo que tengo que hacer. Tenemos que mirar hacia el futuro, donde tenemos que explicar un proyecto para 2019 que va a ser ilusionante», declara el jefe del Ejecutivo regional, que añade que él no mira a otras formaciones «sino a mi partido y a mi Gobierno».

No suelta prenda de los cambios que realizará en el partido, «que tampoco serán excesivos», hasta que no reúna al Comité Ejecutivo. Sí que descarta acometer una crisis de Gobierno. «Hace cinco meses formé un equipo con quienes creía que eran los mejores y cinco meses después pienso lo mismo de ellos. No tengo perspectivas de cambiar».

Soterramiento

¿Exageran cuando hablan de que los incidentes por las protestas por el soterramiento pueden suponer que no se llegue a realizar la obra?

No es una exageración, es la realidad. A mí me gustaría separar AVE de soterramiento. Si no hubiera AVE, tendríamos que soterrar igualmente esas vías que dividen la ciudad desde hace 156 años, ¿no? Es una demanda histórica y justa de los vecinos. Ahora vamos a eliminar esa barrera histórica y tenemos incluso una empresa con un contrato para realizar obras. No le han encargado nada del AVE, se le paga un dinero para que soterre las vías. Pues esa empresa lleva días parada y dice que si no puede trabajar, no puede cumplir el objeto del contrato firmado y tiene que rescindirlo. Y si lo rescinde, ya no habría soterramiento en Murcia. Por tanto, tenemos que reflexionar todos y actuar con proporcionalidad y coherencia. Hay presupuesto, hay contratos firmados y hay una empresa trabajando por el soterramiento. ¿Por qué no dejamos que la empresa trabaje y, dentro de X meses, si en la comisión técnica de seguimiento del AVE se ve que no se está cumpliendo, se vuelve a las reivindicaciones? Con el boicot a las obras, con el vandalismo y la violencia solo conseguimos que la empresa no pueda llevar a cabo el encargo para la que la han contratado y no haya soterramiento.

El problema de fondo es que los vecinos no se creen que el soterramiento se haga finalmente. ¿Lo entiende?

Entiendo que, después de tanto tiempo exigiendo estas obras y que no se hayan hecho, puedan ser escépticos. Pero ahora tienen a un ministerio a su disposición, un presidente de Adif que se ha reunido con ellos cada vez que han querido, proyectos aprobados, presupuesto y una empresa realizando las obras. Y el Ministerio ofrece una mesa de seguimiento. Yo creo que, al menos, visto que hay gente trabajando, podrían estar en la comisión de seguimiento, vigilando que los trabajos avanzan. Y si no se cumplen sus plazos, sigan con las reivindicaciones. Parece que estamos en un callejón sin salida, hay que poner cordura. Otra opción sería mantener las reivindicaciones, pero que las hagan en otro sitio donde no pongan en peligro una obra tan importante para ellos como es el soterramiento. Yo estoy seguro de que los miembros de la Plataforma que no tienen nada que ver con los actos vandálicos. Eso es cosa de las nuevas incorporaciones a las protestas.

¿Qué piensa de que quieran excluir a la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia del diálogo?

Mire, mi obligación es hacer todo lo posible para que la capital de la Región tenga las vías soterradas y eso es lo que voy a hacer. No entro en más valoraciones. Yo trabajo para que el soterramiento llegue, para que se ponga fin a 156 años de discriminación de una zona de la ciudad a otra, para que haya zonas verdes, para que haya espacios de convivencia, para que la ciudad prospere. No necesito un acto de fe de los vecinos, sino que dejen trabajar a los obreros. Lo que no podemos permitir es que la Región se quede sin tren.