La Región no se resiente del Brexit

Las empresas se preparan para afrontar una previsible bajada del PIB británico, que haría caer el consumo en los hogares

El Brexit no se ha dejado sentir hasta ahora en las exportaciones de la Región. La decisión de Reino Unido de abandonar la UE, que se ha traducido ya en una depreciación de la libra frente al euro que encarece el precio de los productos murcianos en el mercado británico, no ha impedido que en los seis primeros meses del año las ventas alcancen los 500 millones de euros, según anunció ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lo que hace prever que pueden llegar a los 1.000 millones en todo 2017. De acuerdo con los datos ofrecidos el pasado miércoles por el Instituto de Fomento, las exportaciones a Reino Unido han seguido creciendo. No obstante, el escenario al que se enfrentan las empresas de la Región estaría marcado por una previsible caída del PIB del país, que podría dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo y una caída del consumo.

El jefe del Ejecutivo murciano, que ayer presidió el cuarto encuentro del comité creado por la Comunidad Autónoma, la patronal y los exportadores para hacer frente a los posibles efectos de la desconexión de Reino Unido, anunció un plan con medidas para contrarrestar el Brexit, como la búsqueda de nuevos destinos, entre los cuales citó Canadá.

El director general de Ailimpo, José Antonio García, explicó que una de las consecuencias más directas del Brexit sería el establecimiento de nuevos aranceles, que haría retroceder a los productos de la Región en beneficio de países como Sudáfrica.

Recordó igualmente que Reino Unido es el segundo cliente de los productos murcianos, aunque en algunos casos concretos se sitúa en cabeza.

Las previsiones que manejan los empresarios apuntan también a una previsible caída del PIB en Reino Unido, aunque el comité no teme que la repercusión en la economía regional pase de una décima del PIB murciano, que se considera irrelevante, teniendo en cuenta la pujanza de la economía regional en 2017 y las buenas expectativas para el próximo año.

Los analistas consideran que el tirón de la demanda interna, junto con la incorporación de nuevos países de destino de las exportaciones, compensaría la incidencia del Brexit en la venta de productos murcianos.

No obstante, los documentos que maneja el comité Carm-Brexit no pierden de vista que el comercio exterior se enfrenta a otras posibles amenazas, como «el empeoramiento de las economías emergentes, la volatilidad financiera derivada de los cambios en la política monetaria de los países desarrollados, el auge del proteccionismo comercial en muchos países del mundo y cierto empeoramiento de la posición competitiva de la economía española en buena parte debida a la apreciación del euro frente a las principales divisas de los países desarrollados, no solo ante la libra esterlina». Estos contratiempos podrían restar entre un 0,15% y un 0,18% de las ventas totales de la Región en todo el mundo.

Por su parte, el presidente regional recordó que la Región ocupa la octava posición en el ranking de comunidades que exportan a Reino Unido.

Según los datos facilitados por López Miras, en los seis primeros meses del año las exportaciones de empresas murcianas a Reino Unido ascendieron a casi 500 millones, lo que hace prever que las ventas del año 2017 en este país se acercarán a los 1.000 millones.

Además, recordó que en lo que va de año 466 empresas de la Región han situado sus productos en el mercado británico.



Balance turístico

En el año 2016 se estima que las pernoctaciones de los turistas procedentes de Reino Unido han caído un 1,61%, mientras que la previsión para 2017 se sitúa en el 1,5%.

Sin embargo, la afluencia de turistas procedentes de otros países ha permitido superar las cifras de años anteriores. López Miras recordó ayer que en los ocho primeros meses de este año 688.352 turistas extranjeros han visitado la Región, de los que un 43,5% son británicos. Reino Unido ha seguido siendo el principal país emisor de visitantes extranjeros hacia la Región, con la llegada de 299.265 turistas.

El presidente consideró que «son datos positivos» y, por lo tanto, «en este momento podemos estar tranquilos». No obstante, dijo que «habrá que esperar a que la salida del Reino Unido de la UE se haga efectiva para evaluar su impacto real sobre el número de turistas británicos que nos visitan cada año».