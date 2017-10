Murcia defenderá hoy convocar oposiciones en todas las regiones

Convocar oposiciones en todas las Comunidades Autónomas para evitar los 'efecto llamada' entre regiones y sacar a concurso en la Región de Murcia, en cuatro convocatorias, 3.000 plazas (500 para Secundaria en 2018), son dos de las propuestas que lleva hoy al Ministerio de Educación la representación de la Consejería murciana, que encabeza la directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Juana Mulero.

El Ministerio ha convocado una reunión técnica para empezar las negociaciones sobre las oposiciones de Educación, ya que el colectivo docente está presionando para que no se prolongue en el tiempo. Los sindicatos han insistido que los opositores necesitan saber cuanto antes tanto el número de plazas definitivas como las especialidades para poder organizarse.

«Muchas familias dependen de ello, y no puede ocurrir lo del año pasado, que hasta marzo no les dijeron que no había oposiciones y llevaban medio año estudiando», recuerdan desde Comisiones Obreras.

Petición sindical

Por otra parte, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han pedido a la Consejería murciana que defienda la recuperación del sistema transitorio de las oposiciones recogido en el Real Decreto 276/2007, centrándose en cuatro puntos.

CC OO, Sterm, Sidi, Fesp-UGT y CSI-F reclaman el carácter no eliminatorio de las distintas partes de la oposición; el aumento del peso de la fase de concurso en la nota final; el mayor valor de la experiencia docente en la fase de concurso; y el aumento del número de bolsas para la elección del tema en esa fase de oposición.

Los sindicatos, que aún no han cerrado la negociación sobre el número de especialidades por cada plaza, consideran insuficientes el medio millar que van a salir a concurso el próximo año, puesto que, denunciaron, se salta la tasa de reposición del año 2017. Los representantes de los docentes consideran que no deberían convocarse menos de 900.

Interinidad Lograr que la tasa baje al 7%

La Comunidad Autónoma ha elaborado un Plan Plurianual para establecer las próximas convocatorias y destaca que con ese número de plazas se reducirá la tasa de interinidad por debajo del 7 por ciento. En la actualidad, se encuentra en el 15,3 por ciento, según el Ejecutivo regional; en concreto, es del 14,3 por ciento en Primaria, mientras que en Secundaria y otros cuerpos es del 16,4 por ciento. No comparten este porcentaje los sindicatos como Anpe, que la elevan a más del 20 por ciento.